Estos son los grandes eventos de marzo 2026 que tendrán lugar en Pontevedra

Música, teatro, deporte y hasta eventos culturales centrados en la lectura. ¿No tienes ningún plan apuntado en tu agenda para este mes? Aquí tienes todo lo que necesitas saber para que no te pierdas ningún gran evento de Pontevedra.

Desde el Festival Ponteatro 2026, pasando por el concierto de Sés o los tributos a Queen y Michael Jackson; y terminando con el Salón Internacional del Libro Infantil y Juvenil. En Treintayseis te lo contamos todo.

Del 1 al 26 de marzo: Festival Ponteatro 2026

Cartel de la edición de 2026 del Festival de cine Ponteatro

La edición 2026 del Festival Ponteatro se inauguró oficialmente el pasado jueves 26 de febrero con la presentación de la obra Guerra de Teatro do Noroeste. Con la llegada del mes de marzo, también lo hará el plato fuerte de Ponteatro.

Todas las funciones tendrán lugar en el Teatro Principal a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir desde 8 euros para cada una de las representaciones.

Las obras que tendrán lugar a lo largo de este mes son las siguientes:

Jueves 5 - TROMSØ de Morraoconto

de Morraoconto Jueves 12 - Costa da Morte, Cartografía dun Naufraxio de CDG e Mariña Lestón

de CDG e Mariña Lestón Jueves 26 - Os dous de sempre de Producións Teatrais Excéntricas

Del 4 al 22 de marzo: XXVII Salón Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Uno de los carteles del Salón Internacional de Pontevedra

El miércoles 4 arrancarán las actividades de la 27.ª edición del Salón Internacional del Libro Infantil y Juvenil, las cuales se extenderán a lo largo de todo el mes y finalizarán el domingo 22.

Un año más, el Pazo da Cultura y el Recinto Ferial se convertirán en el epicentro de la lectura, cultura, solidaridad, música con el lema Que non pare a música! En esta edición se estima que se podrá disfrutar de más de 300 actividades.

Como novedad de esta edición, el país invitado será Palestina.

Las actividades más destacadas de la edición 2026 del Salón Internacional del Libro Infantil y Juvenil son las siguientes:

Miércoles, 4 de marzo

Gala inicial Cultura contra a barbarie En el Teatro Principal Participan el Mago Teto, De Ninghures, Leti da Taberna y A Vela Circo Entradas: Desde 8 euros



Viernes, 6 de marzo

Acto Inaugural Con Piscore y el Coro del IES A Xunqueira 1



Viernes, 13 de marzo

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Pontevedra abierta al público Lugar: Auditorio Sede Afundación

abierta al público Taller de baile y foliada Encuentro de clubes con la participación de Mondra



Sábado, 14 de marzo

Orbil Fest Festival de música dedicado a la infancia Artistas: Banda de RockLab, Trepia, Pakolas y A Banda dos Insectos



Otras actividades destacadas en el salón serán la exposición HeArt of Gaza, que recoge memorias y dibujos de menores palestinos; fotomatón para que los asistentes creen su propio lookface y una troca de libros el día 25.

Las entradas para los espectáculos de pago se pueden encontrar en el siguiente enlace.

Del 6 al 28 de marzo: Noites Abertas 2026

Las Noites Abertas de Pontevedra vuelven este mes de marzo

El mes de marzo vuelve a acoger una nueva edición de las Noites Abertas de Pontevedra, una programación de ocio y cultura completamente gratuito y destinado a personas entre 12 y 30 años.

En estas jornadas se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades, como talleres didácticos, música, juegos, teatro, actividades deportivas y muchísimo más.

Serán eventos semanales que se celebrarán los viernes y sábados del mes de marzo (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28) en diferentes puntos de la ciudad pontevedresa como la Casa Azul, Local de la Música, Froebel, Parada de San Roque, Parque de la Calistenia o los Campos de Hierba Sintética.

7 de marzo: Michael's Legacy

El show 'Michael's Legacy' aterriza en Vigo en marzo

El sábado 7 a las 21:00 horas en la Sede Afundación de Pontevedra tendremos la oportunidad de asistir a un tributo inigualable: Michael's Legacy, conocido por ser el mejor espectáculo musical de El Rey del Pop.

En este show podremos disfrutar de réplicas exactas de sus canciones originales que, además, estarán acompañadas de una escenografía cuidada al detalle.

Con un cuerpo de baile de 8 bailarines, 4 músicos con voces en directo y el mejor impersonator de Michael Jackson -Ximo MJ-, Michael's Legacy es una experiencia que no te puedes perder.

¡No te lo pienses más y consigue las entradas en Ataquilla.com desde 33 euros!

7 y 8 de marzo: XXXIV Fiesta del Caldo Gallego de Mourente

Cartel de la edición de 2026 de la Fiesta del Caldo Gallego

El sábado 7 y el domingo 8 se celebrará la 34.ª edición de la fiesta pontevedresa de la Fiesta del Caldo Gallego de Mourente, un evento gastronómico de Interés Turístico que tiene como protagonista el afamado caldo gallego.

La edición de este año llega con una amplia programación que incluye degustaciones gastronómicas, pasacalles, visitas guiadas, música en directo y mucho más:

Sábado, 7 de marzo

11:00 horas - Recepción de las autoridades y cofrades

11:30 horas - Imposición de capas y entrega de diplomas Actuación del grupo Os Alegres de Mourente

12:30 horas - Pasacalles de las cofradías por la zona vieja

de las cofradías por la zona vieja 13:30 horas - Degustación de vino gallego y productos típicos

14:00 horas - Comida con los cofrades, cofradías, asistentes y autoridades

Domingo, 8 de marzo

12:30 horas - Recibimiento de las autoridades y cofrades

13:00 horas - Lectura del pregón por el presentador Fran Rego González Cañotas Canción dedicada al caldo gallego por la solista María do Ceo Homenaje e imposición de pote de plata a D. Carlos Riveiro Pazos

14:00 horas - Actuaciones de grupos folclóricos Grupo Peñafiel Lagares de Portugal Marietta Charanga A cabeza non para Grupo Foula de Tenorio Coral Voces Amigas Os Alegres de Mourente

15:00 horas - Degustación y comida del Caldo Gallego

8 de marzo: Games Series

Cartel de la prueba de carrera fitness Game Series

El domingo 8 desde las 09:00 horas se celebrarán las Games Series en la pista de atletismo CGTD.

Este evento deportivo consiste en una carrera fitness en el exterior. Será un recorrido de 4 kilómetros con 9 estaciones de ejercicios físicos que se irán realizando de manera intercalada.

El precio de la inscripción individual es de 35 euros, mientras que la modalidad en parejas será de 70 euros. Ambas se pueden realizar en el siguiente enlace.

14 de marzo: Concierto de Sés

La cantautora gallega Sés

La cantautora gallega conocida como Sés continúa su gira nacional y llega el sábado 14 a las 20:00 horas al Pazo da Cultura de Pontevedra, donde presentará por primera vez en directo las canciones de su nuevo álbum: Nadando na incerteza.

Sés presenta esta gira como un espectáculo donde la canción ocupa el centro absoluto de la función. Viajará acompañada de su banda, formada por Sabela Galbán (acordeón, flauta, percusión y voz), Hirahi Afonso (timple canario y guitarra) y Tito Calviño (guitarra).

Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

27 de marzo: Representación de Asesinato en el Orient Express

La adaptación de la novela clásica 'Asesinato en el Orient Express' llega a la capital compostelana este mes

El viernes 27 a las 20:30 horas en el Auditorio Sede Afundación de Pontevedra se podrá disfrutar de la representación teatral de uno de los mayores clásicos literarios de la historia: Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie.

El actor Juanjo Artero se pone las prendas del detective Hércules Poirot para protagonizar esta obra de teatro cargada de misterio, peligros ocultos y giros de guion.

Una cita irrepetible que los amantes del teatro podrán disfrutar desde 29,70 euros. ¡Hazte con las entradas en Ataquilla.com!

29 de marzo: QUEEN IS BACK

QUEEN IS BACK, el espectáculo-tributo a Queen llegará a finales de mes

El domingo 29 a las 20:00 horas llega a la Sede Afundación de Pontevedra un espectáculo hecho por y para los amantes del rock clásico: QUEEN IS BACK, un tributo a esta legendaria banda.

En este show, la puesta de escena se remonta hasta aquella Gira del 86, muy conocida por ser la última que protagonizó Freddie Mercury, quien será encarnado por Daniele Fasciani. A él se le sumarán Giacomo Figliolino (Brian May), Roberto Damicis (Roger Taylor) y Julio Llorca (John Deacon).

Apúntate a esta cita musical única y vuelve a cantar y bailar los grandes éxitos de Queen: desde Bohemian Rhapsody hasta A Kind of Magic. ¡Date prisa y consigue las entradas desde 30,80 euros en Ataquilla.com!

Del 29 al 5 de abril: Semana Santa en Pontevedra

Semana Santa en Cangas do Morrazo (Pontevedra) turismo.gal

La Semana Santa se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el martes 5 de abril. Esta festividad religiosa es uno de los eventos más importantes del año y, por lo tanto, la ciudad del Lérez ya empieza a prepararse con considerable antelación.

Un año más, el casco de la Ciudad Vieja de Pontevedra y sus alrededores celebrarán la muerte y resurrección de Jesucristo con misas y procesiones a lo largo de toda la ciudad pontevedresa.

La programación de la Semana Santa 2026 todavía no ha sido revelada al público. Se espera que conozcamos más detalles a principios o mediados de marzo.