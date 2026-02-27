Vigo invertirá 1,34 millones en O Marisquiño 2026, "el mayor festival urbano de verano"

La Xunta de Goberno local de Vigo ha aprobado este viernes el convenio para la organización del festival urbano O Marisquiño del año 2026. En concreto, el Concello otorgará una subvención de 1.342.000 euros para financiar la totalidad del festival.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, destacó que O Marisquiño es "el festival de deporte urbano más importante del mundo celebrado en verano", con pruebas de gran nivel internacional y una amplia programación musical, también gratuita.

El alcalde subrayó además que toda la financiación corre a cargo del Concello, sin aportaciones de la Xunta de Galicia ni de la Diputación: "Esto es la realidad de la política en esta ciudad: todo lo hace el Concello, mientras se apoyan festivales fuera de Vigo con dinero de la Xunta y de la Diputación, pero aquí, en Vigo, ni un céntimo", afirmó.

Con esta inversión, el Ayuntamiento busca consolidar el Marisquiño como una cita de referencia internacional y garantizar el acceso gratuito a un evento que combina deporte, música y ocio para todos los públicos.