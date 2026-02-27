Vigo invertirá 1,34 millones en O Marisquiño 2026, "el mayor festival urbano de verano"
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, afeó que el evento será financiado íntegramente por el Gobierno local, ante la falta de inversión por parte de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra
La Xunta de Goberno local de Vigo ha aprobado este viernes el convenio para la organización del festival urbano O Marisquiño del año 2026. En concreto, el Concello otorgará una subvención de 1.342.000 euros para financiar la totalidad del festival.
En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, destacó que O Marisquiño es "el festival de deporte urbano más importante del mundo celebrado en verano", con pruebas de gran nivel internacional y una amplia programación musical, también gratuita.
El alcalde subrayó además que toda la financiación corre a cargo del Concello, sin aportaciones de la Xunta de Galicia ni de la Diputación: "Esto es la realidad de la política en esta ciudad: todo lo hace el Concello, mientras se apoyan festivales fuera de Vigo con dinero de la Xunta y de la Diputación, pero aquí, en Vigo, ni un céntimo", afirmó.
Con esta inversión, el Ayuntamiento busca consolidar el Marisquiño como una cita de referencia internacional y garantizar el acceso gratuito a un evento que combina deporte, música y ocio para todos los públicos.