La cuenta atrás ha terminado. VigoNature, el espacio lúdico dedicado a la naturaleza, reabre sus puertas este domingo 1 de marzo para que tanto mayores como pequeños puedan conocer más sobre el medioambiente y los animales en un entorno seguro.

Ubicado en el Monte de A Madroa, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad, VigoNature arranca una nueva temporada con importantes novedades, entre ellas un aula de espeleología y otro de supervivencia, nuevas exhibiciones y una tirolina para menores de seis años.

Exhibiciones, un aula de supervivencia y mucho más

Una serpiente VigoNature (Facebook)

Ya es oficial: VigoNature lo tiene todo listo para reabrir sus puertas este domingo. El espacio, que cuenta con una superficie de más de 55.000 metros cuadrados, vuelve a convertirse en un punto de encuentro ideal para disfrutar de la naturaleza y los animales.

En 1971, el zoológico municipal de Vigo, más conocido como VigoZoo, abrió sus puertas como un espacio dedicado a la conservación y exposición de especies animales. Más de 50 años después, el centro evolucionó hacia un nuevo concepto: VigoNature.

Así pues, el nuevo parque medioambiental de Vigo se presenta como un espacio ideal para disfrutar y conectar con la naturaleza en familia.

Como novedad, esta temporada incorporará nuevas actividades; de hecho, el propio día de la reapertura se celebrarán tres propuestas especiales, entre ellas un taller dedicado a las aves irrecuperables.

Asimismo, se celebrará también una exhibición de los animales del exotarium y una actividad del cielo nocturno.

VigoNature cuenta con amplias instalaciones distribuidas en varias zonas: el invernadero, la zona de actividades, el observatorio de la Casa del Árbol, el área de divulgación ambiental, un merendero cubierto ideal para disfrutar de un pequeño pícnic a media mañana, etcétera.

Entre la fauna que podemos encontrar en este parque se encuentran: tortugas acuáticas, conejos domésticos, suricatos, aves diurnas y nocturnas irrecuperables, cocodrilos, burros y ovejas, lémures y muchos más.

VigoNature culminará su cambio en el año 2027. Por lo tanto, además de la nueva y gran tirolina destinada a menores de seis años, se continuará trabajando en las instalaciones con el objetivo de ofrecer un espacio adaptado a las necesidades de las familias.

La entrada individual para adultos tiene un precio de 5,45 euros, mientras que la tarifa infantil es de 2,70 euros. Los sábados a partir de las 15.00 horas, los domingos y los festivos, el precio se incrementa hasta los 6,50 y 3,35 euros, respectivamente.

VigoNature dispone, además, de tarifas especiales para determinados grupos de población (pensionistas, universitarios, familias numerosas...) y bonos individuales y familiares para disfrutar del parque medioambiental durante toda la temporada.