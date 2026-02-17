El Meco de Redondela (Pontevedra) condena a Trump y al neofascismo Concello de Redondela

Redondela ha puesto el broche final a este martes de Entroido con la quema del Meco, que este año ha puesto el foco en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como exponente del neofascismo.

Así, la figura del multimillonario montado sobre un misil nuclear ha ardido tras la lectura del pregón por parte del actor local Tatán, que ha arrancado con el sonido de una alarma nuclear. "Lume aos muros, lume ás deportacións, aos bulos e á manipulación", ha proclamado.

En el manifiesto se ha recordado que "non é unha película, non é ficción", sobre la amenaza nuclear que conlleva que en el mundo mande un hombre "con demasiado ego, demasiado odio, demasiado medo".

"Quixo mercar Groenlandia coma quen compra un capricho, porque para Trump todo é negocio, mesmo a terra, mesmo a dignidade, mesmo a nación", ha denunciado.

Con el Meco, ha destacado, se quema "o supremacismo, a violencia, o machismo e a impunidade, os que atacan a democracia mentres berran 'patria' e sementan desigualdade".

La jornada se ha completado con fuegos artificiales, proyecciones y marionetas gigantes del espectáculo Hexagonum, de Troula Animación, y el concierto de la Mekánica Rolling Band.