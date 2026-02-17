Homenajean en Bueu (Pontevedra) a Xosé Diz, autor de la canción "Falemos galego"

Este lunes y en el marco de la celebración del Entroido en toda Galicia, el Concello de Bueu rindió homenaje a Xosé Diz, compositor de la canción "Falemos galego" y reconocido contribuyente al mantenimiento del Entroido en esta localidad.

"Falemos galego" vio la luz en 1971 y su letra resume el espíritu del carnaval. Además, Suso Vaamonde fue quien la popularizo con el grupo A Roda. También es de la autoría de Diz "A nova oula".

Este vecino de Bueu fue, además, miembro fundador de la comparsa "Os Mulos", en 1985, pero antes ya había formado parte de As Pirilleiras.

El Concello de Bueu distinguió a Xosé Diz con una placa de cerámica elaborada por la artista "Cavalinho do demo" y en la que se condensa el Paxaro do Mal Agoiro y la letra de "Falemos galego", que, además, fue cantado al término del acto por Os Mulos.

Féliz Juncal, alcalde de Bueu, manifestó que "para nós é un pracer promover este acto de recoñecemento a Xosé Diz, que forma parte da historia viva do noso pobo e por iso queremos agradecerlle a súa contribución non só ao noso Entroido senón tamén á historia local".