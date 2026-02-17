El concurso de disfraces del Entroido de Vigo le gana la partida a la lluvia Treintayseis

Nadie le puede negar a Vigo su capacidad de resiliencia durante la celebración de este Entroido. La lluvia ha ido obligando a cambiar de ubicación, a cancelar y a retrasar actividades, pero la respuesta sigue siendo en positivo.

Así se ha podido ver este martes, día grande del Entroido, en la lonja del Concello, lugar al que se tuvo que mover el habitual concurso de disfraces desde la Puerta del Sol debido a la mala previsión meteorológica.

Un Ernesto de la Cruz llegado desde la película Coco, dos particulares samuráis, un par de Blancanieves, astronautas, aviadoras y princesas se dieron cita a partir de las 17:30 horas para desfilar por la pasarela.

El jurado ha ido tomando buena nota de cada disfraz para decidir quiénes serán los ganadores de este año.