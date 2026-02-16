De Vigo al Mundial: el barista vigués Marcos González repasa su trayectoria en un documental Cedida

El barista vigués Marcos González participa estos días en la cuarta edición de Coffee Fest Madrid, que se celebra en la capital del 14 al 16 de febrero.

Durante la jornada de este domingo, el vigués presentó su documental 'Rumbo a Milán', dirigido por Jorge Boquete, una pieza que sigue su recorrido desde que logró su tercer título como campeón de España hasta su participación en el Campeonato del Mundo de Baristas, celebrado en Milán el pasado mes de octubre.

La proyección forma parte del programa de ponencias del festival y ofrece una mirada cercana al proceso de preparación y a la experiencia vivida en la competición internacional.