Tomiño (Pontevedra) programa más de 40 actividades culturales y formativas para la primavera

El Concello de Tomiño presenta una ambiciosa programación de primavera con 40 actividades que se desarrollarán entre febrero y junio. La música, la magia, los talleres, los cuentacuentos, la literatura y las propuestas en torno a la igualdad articulan una agenda pensada para todos los públicos y edades, combinando ocio y aprendizaje en una oferta diversa y participativa.

Uno de los epicentros de la programación será el Espazo Isaura Gómez, que acogerá cerca de una docena de propuestas. La primera cita será el 21 de febrero con "Contos nunha roda: Rosalía", un pequeño teatro ilustrado con Esteban Acuña (Tarabelos) para conmemorar el Día de Rosalía y el Día de la Lengua Materna, a las 12:00 horas y con entrada libre.

A lo largo de estos meses pasarán también por el espacio autoras y autores como Ledicia Costas o Francisco Álvarez Koki para presentar sus últimos libros, además de propuestas de viajes sonoros, magia y distintos talleres. Además, el 24 de abril el Espazo Isaura Gómez acogerá un homenaje a uno de los tomiñeses ilustres, Xosé Luis Franco Grande, con la presentación de "Un intre no tempo"’, una recopilación de sus cuatro poemarios, publicada en 2025.

Por otro lado, como novedad, este mes se pone en marcha el Club de Lectura Isaura Gómez, que se reunirá el último miércoles de cada mes a las 20:30 horas para compartir impresiones, descubrir nuevas voces y explorar distintos géneros literarios.

La formación tendrá también un papel protagonista de la mano de la OMIX de Tomiño, que organiza ocho cursos y talleres de idiomas, actividades handmade o el curso oficial de monitor/a de tiempo libre, una formación homologada y muy demandada cada año que permite obtener una titulación oficial para trabajar en el ámbito de la animación sociocultural.

Marzo volverá a ser el mes de la igualdad, con un programa específico que incluirá cerca de una decena de actividades entre conciertos, teatro, formaciones, talleres y coloquios, reforzando el compromiso municipal con la sensibilización y la igualdad real.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacó que "esta programación es una muestra del compromiso del Concello con una cultura viva, accesible y transformadora, que llega a toda la vecindad. No hablamos solo de actividades de ocio, sino de espacios para crecer, formarse, compartir y construir comunidad".