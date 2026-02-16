El tiempo en Vigo obliga a cambiar de nuevo los planes de Carnaval

Imagen de la actuación de Las Pamisukis, con el alcalde Abel Caballero sobre el escenario, en el Auditorio Municipal. Concello de Vigo

El mal tiempo sigue sin permitir que Vigo celebre el Carnaval de manera tranquila. Desde la semana pasada, el Concello ha ido adaptándose a la previsión de lluvia, con un plan B que ha tenido que ejecutar este lunes y con cambios en los días y las horas de varias actividades.

Si esta mañana se anunciaba que tanto hoy como mañana, martes, las actividades se celebrarían en el interior del edificio del Concello, en la lonja, y las actuaciones musicales en el Auditorio Municipal, esta tarde se ha anunciado un nuevo cambio.

La quema del Meco, prevista para este martes, y el traslado de las exequias funerarias, que se iban a celebrar el miércoles, tendrán lugar el próximo sábado, 21 de febrero, a partir de las 19:00 horas.

Además, queda cancelado por el mal tiempo el espectáculo de fuego a cargo de A Saco Circo en Porta do Sol, que estaba agendado para mañana a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, el concierto de la Orquesta París de Noia se mantiene el viernes, pero se adelanta a las 21:00 horas.

Programación actualizada

Martes 17 de febrero

Animación de calle en Príncipe

en Príncipe Salida de Os Merdeiros y cabezudos

y cabezudos Concurso de disfraces en la lonja del Concello, para infantil y adultos

Miércoles 18 de febrero

Actuación de la banda de gaitas de la ETRAD y el grupo de percusión Lenha Verde: a partir de las 18:30 horas

de la ETRAD y el grupo de percusión Lenha Verde: a partir de las 18:30 horas Lectura del acta del jurado del concurso de comparsas: a partir de las 19:30 horas

Viernes 20 de febrero

Concierto de París de Noia, a las 21:00 horas

Sábado 21 de febrero