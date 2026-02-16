Mos (Pontevedra) da el pistoletazo de salida al Entroido con la vista puesta en el desfile del domingo Concello de Mos

Mos ha dado el pistoletazo de salida a la celebración del Entroido 2026 con la fiesta infantil que ha arrancado a las 17:00 horas en el Pabellón Óscar Pereiro.

Una cita hasta las 20:00 horas con hinchables y la actuación de Dani Barreiro & Friends, y que marca una celebración que se extenderá hasta el domingo, 22 de febrero.

Además, hasta el miércoles se desarrollará el Campamento de Entroido en el Edificio Multiusos das Pozas, dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años.

El gran día será el domingo, con el desfile de comparsas, que se ha adelantado a las 17:00 horas, y media hora antes se concentrarán las comparsas que saldrán en el recorrido por la Avenida de Sanguiñeda.

Las comparsas competirán en categorías de infantil y adultos y optarán a menciones especiales a la mejor carroza, mejor vestuario y mejor animación. El jurado estará formado por profesionales del mundo del espectáculo, del diseño, de la moda, del baile, de la animación y de la caracterización, que valorará la originalidad, la calidad artística y el impacto visual de las propuestas.

Tras el desfile, el cierre lo pondrá un concierto abierto al público del grupo Pa ti na Má.