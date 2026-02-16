Mos (Pontevedra) da el pistoletazo de salida al Entroido con la vista puesta en el desfile del domingo
Este lunes ha comenzado con la gran fiesta infantil en el Pabellón Óscar Pereiro y la celebración terminará el último día de la semana con el desfile de comparsas que se adelanta a las 17:00 horas
Mos ha dado el pistoletazo de salida a la celebración del Entroido 2026 con la fiesta infantil que ha arrancado a las 17:00 horas en el Pabellón Óscar Pereiro.
Una cita hasta las 20:00 horas con hinchables y la actuación de Dani Barreiro & Friends, y que marca una celebración que se extenderá hasta el domingo, 22 de febrero.
Además, hasta el miércoles se desarrollará el Campamento de Entroido en el Edificio Multiusos das Pozas, dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años.
El gran día será el domingo, con el desfile de comparsas, que se ha adelantado a las 17:00 horas, y media hora antes se concentrarán las comparsas que saldrán en el recorrido por la Avenida de Sanguiñeda.
Las comparsas competirán en categorías de infantil y adultos y optarán a menciones especiales a la mejor carroza, mejor vestuario y mejor animación. El jurado estará formado por profesionales del mundo del espectáculo, del diseño, de la moda, del baile, de la animación y de la caracterización, que valorará la originalidad, la calidad artística y el impacto visual de las propuestas.
Tras el desfile, el cierre lo pondrá un concierto abierto al público del grupo Pa ti na Má.