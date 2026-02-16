Carnaval de Vigo

La lluvia no frena el Carnaval: Vigo traslada las actividades al interior

Los talleres y conciertos de este lunes se llevarán a cabo en el Concello y en el Auditorio Municipal

Tras un fin de semana de intensa programación, Vigo continúa celebrando el Entroido. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, las actividades programadas para este martes han tenido que ser trasladadas a un lugar cubierto.

Los ‘merdeiros’ recorren el Casco Vello vigués.

De esta forma, los talleres infantiles y el concierto de "Las Pamisukis" se celebrarán en el edificio del Concello y en el Auditorio Municipal.

Lo mismo ocurrirá el martes 17 de febrero con el concurso de disfraces. Eso sí, a pesar de las lluvias se mantiene el espectáculo de fuego a las 20:00 horas en la calle, al igual que la Quema del Meco.

Programación completa

Lunes 16 de febrero

  • Talleres infantiles, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas
  • Animación por Príncipe con charanga y batucada
  • Concierto de Las Pamisukis, a las 18:00 horas

Martes 17 de febrero

  • Animación de calle en Príncipe
  • Salida de Os Merdeiros y cabezudos
  • Concurso de disfraces en Porta do Sol, para infantil y adultos
  • Espectáculo de fuego A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas
  • Quema del Meco con la banda de Corneta del Centro Social y Cultura de Beade y el grupo de acompañamiento de la peña Xuntanza, a partir de las 20:45 horas

Miércoles 18 de febrero

  • Exequias fúnebres del Meco, a las 18:00 horas
  • Desfile y acompañamiento de la comparsa de la comitiva fúnebre
  • Actuación de la banda de gaitas de la ETRAD y el grupo de percusión Lenha Verde: a partir de las 18:30 horas
  • Lectura del acta del jurado del concurso de comparsas: a partir de las 19:30 horas

Viernes 20 de febrero

  • Concierto de París de Noia, a las 21:45 horas