La lluvia no frena el Carnaval: Vigo traslada las actividades al interior
Los talleres y conciertos de este lunes se llevarán a cabo en el Concello y en el Auditorio Municipal
Más información: El Entroido de Vigo se prepara para la lluvia con cancelaciones y alternativas, pero se mantiene el desfile
Tras un fin de semana de intensa programación, Vigo continúa celebrando el Entroido. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, las actividades programadas para este martes han tenido que ser trasladadas a un lugar cubierto.
De esta forma, los talleres infantiles y el concierto de "Las Pamisukis" se celebrarán en el edificio del Concello y en el Auditorio Municipal.
Lo mismo ocurrirá el martes 17 de febrero con el concurso de disfraces. Eso sí, a pesar de las lluvias se mantiene el espectáculo de fuego a las 20:00 horas en la calle, al igual que la Quema del Meco.
Programación completa
Lunes 16 de febrero
- Talleres infantiles, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas
- Animación por Príncipe con charanga y batucada
- Concierto de Las Pamisukis, a las 18:00 horas
Martes 17 de febrero
- Animación de calle en Príncipe
- Salida de Os Merdeiros y cabezudos
- Concurso de disfraces en Porta do Sol, para infantil y adultos
- Espectáculo de fuego A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas
- Quema del Meco con la banda de Corneta del Centro Social y Cultura de Beade y el grupo de acompañamiento de la peña Xuntanza, a partir de las 20:45 horas
Miércoles 18 de febrero
- Exequias fúnebres del Meco, a las 18:00 horas
- Desfile y acompañamiento de la comparsa de la comitiva fúnebre
- Actuación de la banda de gaitas de la ETRAD y el grupo de percusión Lenha Verde: a partir de las 18:30 horas
- Lectura del acta del jurado del concurso de comparsas: a partir de las 19:30 horas
Viernes 20 de febrero
- Concierto de París de Noia, a las 21:45 horas