¿Qué hacer hoy, lunes 16 de febrero, en Vigo por el Carnaval?

Aunque el fin de semana ha concluido, el Carnaval continúa en Vigo, con varias jornadas más de diversión, especialmente pensadas para los más pequeños.

Por la tarde, los niños podrán participar en talleres infantiles, que se desarrollarán de 17:00 a 20:00 horas, mientras que la calle del Príncipe se llenará de música y ritmo gracias a la animación de charangas y batucadas.

A las 18:00 horas tendrá lugar el concierto de Las Pamisukis, que promete añadir todavía más diversión a la celebración.

En caso de lluvia, todas las actividades se trasladarán a la lonja del Concello, y las actuaciones musicales se celebrarán en el Auditorio Municipal.

