Cuenta atrás en Vigo para Retro Galicia: más de 1.000 vehículos clásicos rugirán en el IFEVI

El Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) rugirá como nunca este próximo fin de semana. La ciudad olívica acoge la XV edición de Retro Galicia, el salón de referencia del noroeste peninsular para los aficionados a los vehículos clásicos y de colección, que reunirá hasta 1.000 coches los días 21 y 22 de febrero.

"Es un salón de referencia tan importante en todo el noroeste de la península y, si me lo permiten, de toda España", ha apuntado el alcalde Abel Caballero en la presentación del evento este lunes en Praza do Rei. El regidor olívico ha estado acompañado del organizador del evento, José Enrique Elvira, la concejala de turismo, María Lago, y el gerente del IFEVI, Arsenio Prieto.

Retro Galicia contará con un centenar de expositores, que tratarán de "comercializar sus productos". "Tenemos desde aquellas empresas que venden coches, que venden motos, hasta aquellas que venden recambio nuevo para coche clásico, recambio usado, esas piezas que se encuentran en casas, en los talleres, miniaturas de colección, ropa de época, manuales", ha enumerado José Enrique Elvira.

Este será el "corazón" de la feria, que se completará con una serie de monográficos y homenajes. En esta XV Edición, Retro Galicia celebrará los 120 años de Lancia con una exposición que reunirá sobre 15 modelos de la marca italiana que permitirán recorrer "más de un siglo de innovación, diseño y competición".

Además, se conmemorarán los 50 años de la llegada a España de un modelo que "no necesita presentación", el Ford Fiesta. Retro Galicia acogerá una retrospectiva única con todas las carrocerías que han marcado la historia de "este pequeño gran icono". También se celebrarán los 50 años del Volkswagen Golf GTI, del Mercedes-Benz W123 y los 100 años de Ducati.

Homenaje a Germán Castrillón

Uno de los momentos más destacados de esta XV edición, como cada año, será el homenaje a una figura de relevancia del motor gallego. En este caso, Retro Galicia reconocerá la trayectoria de Germán Castrillón, campeón en seis ocasiones (1990, 1992, 1996, 1998, 1999 y 2000) del Campeonato Gallego de Rallyes.

A nivel nacional, logró la victoria en el Rally Rías Baixas, se proclamó campeón del Grupo N en 1994 y fue campeón de la Copa de España de Rallyes en 1990. Esta trayectoria será recordada en un stand especial en el que se celebrará su figura, donde se podrá ver su emblemático Mitsubishi Lancer Evolution VI.

Será el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas cuando recibirá el reconocimiento público y cuando se le entregará una placa conmemorativa.

Imagen de una edición anterior de Retro Galicia. Cedida

Las entradas para asistir al evento cuestan 10 euros, tanto en taquilla como online. La entrada parking de clásicos está a la venta por 7 euros y los niños y niñas menores de 10 años podrán disfrutar del evento de forma gratuita.

Las puertas del Ifevi estarán abiertas para este evento de referencia del motor gallego este sábado 21 de febrero de 10:00 a 21:00 horas y este domingo 22 de febrero de 10:00 a 20:00 horas.