Los conciertos Vibra Mahou vuelven a Vigo de la mano de Anabel Lee y Niños Bravos

Los conciertos Vibra Mahou vuelven a las salas gallegas de la mano de dos bandas de referencia del panorama nacional. Santiago de Compostela y Vigo acogerán el concierto de la banda de indie punk, Anabel Lee, que estará acompañada en la ciudad olívica por el grupo Niños Bravos.

En concreto, la banda indie punk actuará el próximo viernes día 20 en la Sala Sónar de Santiago de Compostela y el sábado 21 en Island Club, en Vigo. En esta última actuación estará acompañada por el supergrupo formado por Nacho García, Rita Dolores, Dani Belenguer y Miky Llaguno.

Anabel Lee, grupo integrado por Víctor Mejías, Albert Perdices (Perdi), Jordi Orellana y Vio, mostrarán su desgarrador directo al público gallego, cuidando al máximo su imagen y su estética para que todo encaje en armonía, pero sin olvidarse de su punto fuerte: el directo.

Su último lanzamiento es Harto de paredes, una canción con la que se adentran en un sonido más luminoso, incluyendo sintetizadores con melodías pegadizas. En 2025, presentaron Si Antes Te Hubiera Conocido, una cover del hit de Karol G en clave emo-punk. Este 2026 se espera la publicación de su tercer álbum.

Niños Bravos mostrarán en Vigo sus letras que representan una oda al sarcasmo, al error cotidiano y a esos chistes privados que acaban siendo himnos coreables. Sus ritmos elocuentes, garajeros y con melodías que recuerdan al alt-pop melódico, inundarán el Island Club.

Cartel promocional Vibra Mahou

El ciclo programa además para el mes de marzo otras actuaciones protagonizadas por artistas consolidados como Rufus T. Firefly y Repion en salas de A Coruña y Vigo.