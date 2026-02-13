El Meco abre el Carnaval de Vigo con Balaídos y la polémica del Mundial como protagonistas

Vigo ha dado este viernes el pistoletazo de salida al Carnaval 2026 con uno de sus actos más simbólicos: la entronización del Meco, la figura satírica que cada año encarna la crítica social y política y cuya quema pondrá el broche final a las fiestas. En esta ocasión, la ciudad deja atrás la temática navideña de pasadas ediciones para situar en el centro del foco el Mundial de 2030 y la aspiración viguesa a convertirse en sede.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a situar la polémica en el corazón del Carnaval con la elección del Meco. La figura representa el estadio de Estadio de Balaídos junto al propio regidor, ataviado con una bufanda del Celta, frente a una escena en la que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, aparece abrazado al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

La sátira es explícita y conecta con las acusaciones que Caballero viene reiterando en los últimos meses, al sostener que Rueda y Louzán "no quieren que Vigo sea sede del Mundial y están saboteando la candidatura". La escena lo escenifica con un cartel ante ambos dirigentes en el que se lee "Non queremos que Vigo acolla o Mundial de fútbol". En el extremo opuesto, el alcalde aparece junto a Balaídos bajo el lema "Vigo sede do Mundial 2030. ¡Viva Vigo!".

"Plan B" activado

A partir del domingo, la programación en Príncipe y la Puerta del Sol se mantiene; en caso de que llueva, la animación se trasladará a la lonja del Concello y el concierto infantil de Uxía Lambona e a Banda Molona se celebrará en el Auditorio Municipal.

De la misma manera funcionará la programación de lunes y martes, que se irá anunciando en base a la previsión meteorológica: o en la Puerta del Sol o en las instalaciones de Praza do Rei. En principio, lo planificado para el miércoles no sufrirá alteraciones.

"Vamos a ir esquivando el mal tiempo de la forma que podamos, pero el sábado está garantizado que hay buen tiempo porque el alcalde de Vigo hizo el decreto", ha declarado Caballero.

Programación actualizada

Viernes 13 de febrero

Entronación del Meco, a las 20:00 horas

Sábado 14 de febrero

Animación en la calle Príncipe desde las 17:00 horas

Desfile del concurso de comparsas, a las 18:00 horas desde el nudo de Isaac Peral hasta Policarpo Sanz

Domingo 15 de febrero

Animación en la calle Príncipe y en Porta do Sol, con la batucada Lenha Verde (por la mañana) y la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre (por la tarde)

Salida de Os Merdeiros

Concierto infantil: Uxía Lambona e a Banda Molona, a las 17:30 horas en Porta do Sol

Chocolatada en Porta do Sol, a partir de las 19:00 horas

Concierto de Crónicas Pop, a partir de las 20:00 horas

PLAN B: Las actividades se trasladan a la lonja del Concello y las actuaciones musicales al Auditorio Municipal

Lunes 16 de febrero

Talleres infantiles , desde las 17:00 hasta las 20:00 horas

Animación por Príncipe con charanga y batucada

Concierto de Las Pamisukis, a las 18:00 horas

PLAN B: Las actividades se trasladan a la lonja del Concello y las actuaciones musicales al Auditorio Municipal

Martes 17 de febrero

Animación de calle en Príncipe

en Príncipe Salida de Os Merdeiros y cabezudos

y cabezudos Concurso de disfraces en Porta do Sol, para infantil y adultos

en Porta do Sol, para infantil y adultos Espectáculo de fuego A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas

A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas Quema del Meco con la banda de Corneta del Centro Social y Cultura de Beade y el grupo de acompañamiento de la peña Xuntanza, a partir de las 20:45 horas

PLAN B: Las actividades se trasladan a la lonja del Concello y las actuaciones musicales al Auditorio Municipal. Se mantiene el espectáculo de fuego a las 20:00 horas en la calle, al igual que la Quema del Meco

Miércoles 18 de febrero

Exequias fúnebres del Meco , a las 18:00 horas

, a las 18:00 horas Desfile y acompañamiento de la comparsa de la comitiva fúnebre

y acompañamiento de la comparsa de la comitiva fúnebre Actuación de la banda de gaitas de la ETRAD y el grupo de percusión Lenha Verde: a partir de las 18:30 horas

de la ETRAD y el grupo de percusión Lenha Verde: a partir de las 18:30 horas Lectura del acta del jurado del concurso de comparsas: a partir de las 19:30 horas

Viernes 20 de febrero