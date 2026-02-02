Estos son todos los eventos de febrero 2026 que no te podrás perder en Pontevedra

Estos son los grandes eventos y conciertos del mes de febrero 2026 en Pontevedra

El segundo mes del año se estrena en Pontevedra con grandes eventos. Empezaremos con el mejor teatro de la mano de Camino a la escuela, una obra que estará seguida de una carrera popular. Por supuesto, tampoco faltarán los grandes espectáculos, como La bella durmiente del Ballet de Kiev.

A mediados de mes podremos disfrutar de uno de los primeros festivales del año en Galicia: Invernia Fest, donde el protagonista es el mejor rock local y estatal. Finalmente, cerraremos el mes con un concierto inédito del virtuoso Ara Malikian.

Todo el mes: Carnaval en Pontevedra

Carnaval en Verín. shutterstock

El evento más importante del mes es, sin duda alguna, la gran fiesta de Entroido en Pontevedra.

Desde inicios de mes, la ciudad se verá llena de diferentes actividades que nos irán animando para los días más importantes del Carnaval: desfiles, concursos de disfraces y gastronomía típica y hasta muestras de teatro temáticas.

La programación de este año todavía no ha sido revelada al público, pero se espera conocer los adelantos de esta nueva edición a lo largo de los primeros días de febrero.

1 de febrero: Representación de la obra teatral Camino a la escuela

Se podrá disfrutar de esta obra nominada a varios premios el primer día de febrero

El domingo 1 a las 12:00 y 18:30 horas podremos disfrutar en el Teatro Principal de Pontevedra de dos sesiones de la obra teatral Camino a la escuela.

En este espectáculo conoceremos la historia de tres niñas que comparten el deseo de aprender y transformar el mundo. Se trata de una obra visual y sin texto, por lo que está recomendada para cualquier tipo de edad.

Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 4,50 euros.

1 de febrero: XVI Carrera Pedestre San Brais

Uno de los primeros grandes eventos del mes de febrero en Pontevedra será un evento deportivo

El domingo 1 se celebrará la 16.ª edición de la prueba deportiva conocida como la Carrera Pedestre San Brais.

El evento dará inicio a las 11:15 horas con la salida de los participantes de la modalidad chupete. La última salida será a las 12:30 horas con la salida de los participantes de la modalidad absoluta.

El recorrido consiste en un total de 6.6 kilómetros para la categoría absoluta.

La salida y meta para todas las modalidades será en el Centro Comercial Carrefour de Salceda.

El precio de la inscripción para la modalidad absoluta será de 7 euros y se podrá realizar en el siguiente enlace. El resto de categorías son de participación gratuita.

4 de febrero: La Bella Durmiente del Ballet de Kiev

Cartel de la nueva gira del Ballet de Kiev, la compañía que representará 'La Bella Durmiente'

El miércoles 4 a las 20:30 horas podremos disfrutar de un nuevo espectáculo del Ballet de Kiev en Pontevedra. En esta ocasión, aterrizan en el Auditorio Sede Afundación para presentar la historia de La Bella Durmiente.

La compañía de ballet ucraniana, dirigida por Viktor Ishchuk, nos ofrecen por primera vez una colorida, emocionante e increíble versión de La Bella Durmiente. ¿Te lo vas a perder?

Puedes obtener las entradas desde 37,18 euros en Ataquilla.com

6 y 7 de febrero: Invernia Fest

El festival de rock local y estatal Invernia Fest llega a principios de febrero a la ciudad pontevedresa

El viernes 6 y sábado 7 desde las 13:00 horas tendrá lugar en el Recinto Ferial de Pontevedra uno de los grandes eventos musicales del mes: el Invernia Fest, una gala que fusiona mejor rock local y estatal con la irresistible gastronomía internacional.

Los asistentes podrán disfrutar de dos días completos de actuaciones en directo junto a una diversa selección de diferentes foodtrucks que ofrecerán hamburguesas, perritos calientes, comida mexicana y mucho más.

Los grupos confirmados por días son los siguientes:

Viernes, 6 de febrero

De 19:00 a 03:00 horas

Sôber

Efecto Mariposa

Chroma

Green Hot Peppers

Sábado, 7 de febrero

13:00 a 03:00 horas

La Fuga

Obús

Agoraphobia

Afónica Naranjo

Gansos Rosas

Liorta

No te lo pienses más y apúntate a este inolvidable festival. Consigue tus entradas en inverniafest.es desde 23 euros.

20 y 21 de febrero: V Jornadas de Automoción

La 5.ª edición de las Jornadas Abiertas de Automoción vuelven a Pontevedra este mes

El viernes 20 y sábado 21 llega al CIPF A Xunqueira la 5.ª edición de las Jornadas de Automoción de Pontevedra, un importante evento que convierte a la ciudad en el epicentro del sector automovilístico durante dos días completos.

Estas jornadas de puertas abiertas consisten en un punto de encuentro para la formación, innovación e intercambio de conocimientos técnicos de las personas interesadas en el sector automovilístico.

Una parte central de este evento serán las charlas y actividades que se distribuirán en diferentes puntos claves del recinto. Además, los asistentes también podrán visitar las zonas exteriores, donde se instalarán stands de empresas colaboradoras y la Cámara de Comercio.

¡Y no solo eso! El sábado 21 contará con una exposición de vehículos clásicos y ruta.

El acceso en ambos días es completamente libre y gratuito. Por lo tanto, si te estás formando en el sector automovilístico y tienes curiosidad por estas jornadas, te recomendamos acercarte al CIPF A Xunqueira.

27 de febrero: Representación de ICTUS (Anatomía de A derradeira leición de Castelao)

Representación de la obra teatral 'ICTUS'

El viernes 27 a las 20:30 horas tendremos la oportunidad de disfrutar de la representación de ICTUS en el Auditorio de Galicia.

Esta obra, el nuevo proyecto de la Compañía Chévere en coproducción con el Centro Dramático Nacional, propone un viaje por los traumas no resueltos de la memoria histórica.

Este dilema se refleja a través de la historia de una mujer que sufre un derrame cerebral durante la recepción de La última lección del maestro de Castelao en la Ciudad de la Cultura.

Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 14,60 euros.

28 de febrero: Concierto de Ara Malikian

Nuevo show de Ara Malikian 'Intruso'

El sábado 28 a las 21:00 horas cerraremos el mes de grandes eventos por todo lo alto con un concierto de Ara Malikian en el Auditorio Sede Afundación. Será una cita inédita en la ciudad y se proclamará como uno de los eventos más esperados del 2026.

En este espectáculo, el artista presenta su Intruso World Tour, una gira en la que mostrará su parte más vulnerable, relatando al público cómo encontró su hogar en el mundo a través del lenguaje universal que proporcionan el arte y la música

Consigue tus entradas en Ataquilla.com desde 63,80 euros.