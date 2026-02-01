Estos son los grandes eventos de febrero 2026 que llegan al ritmo del Carnaval en Vigo

El mes de febrero llega a la ciudad olívica con un amplio repertorio de conciertos de destacados nombres de la música nacional e internacional, como Luz Casal, Igor Paskual o Jeanette.

También podremos disfrutar de grandes eventos para todos los públicos, como espectáculos de humor de la mano de cómicos como Pablo Meixe o Pablo Ibarburu; shows de teatro y música como La Bohème o K-Pop Experience: El Musical; o eventos deportivos como la Subida al Castro.

Conciertos del mes en Vigo

La cantante Luz Casal. ce

El viernes 6 a las 22:00 horas empezaremos el mes con un show en directo del legendario Igor Paskual, el guitarrista de Loquillo, quien se presentará en La Pecera de Vigo con su charla-concierto ¿Cómo hacer una canción de rock español y no morir en el intento?

El viernes 6 a las 20:30 horas tenemos otra cita musical de una artista que cada día suena más en la escena musical española: Chica Sobresalto, quien llega a la sala Rouge en compañía de toda su banda y en formato eléctrico para presentar su Gira Sísmica.

El sábado 7 a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal de Vigo tenemos una cita de lo más especial con la artista gallega Rosa Cedrón, quien celebra sus 30 años de trayectoria musical con un concierto inédito en la ciudad olívica.

El sábado 7 tenemos una cita musical alternativa a las 21:30 horas en la sala Rouge con el rapero madrileño Kadec Santa Anna, quien presenta su gira más íntima: Eterno Tour. Con este tour nacional, el artista se perfila como una de las voces más potentes de la escena urbana española.

El viernes 13 a las 21:00 horas en la sala Rouge podremos disfrutar de otra de las voces más novedosas de la escena musical española: Mafalda Cardenal. La artista llega a la ciudad olívica como parte de su gira Mis notas de voz, donde presentará en directo su álbum homónimo.

El sábado 14 a las 20:00 horas tenemos plan de San Valentín con Jeanette, quien se presentará en el Auditorio Mar de Vigo para celebrar por todo lo alto su 50 aniversario de trayectoria musical. Un emocionante encuentro con la figura del pop melódico que sigue conquistando generaciones.

El sábado 14 a las 20:30 horas llega a la sala Rouge una de las bandas revelación que más están sonando en España: Malmö 040. Llegan a la ciudad herculina con su Los De Siempre Tour, un recorrido nacional en el que estarán presentando en directo las canciones del álbum Cuando Éramos Felices Sin Saberlo.

El jueves 26 y viernes 27 a las 20:30 horas en el Teatro Afundación de Vigo tenemos dos fechas inéditas con Luz Casal, la artista que a día de hoy sigue conquistando generaciones enteras con su ecléctico sonido. En esta gira por teatros presentará su nuevo álbum: Me voy a permitir.

El viernes 27 a las 21:00 horas en la sala Rouge tenemos una cita con Hey Kid, conocido por su nuevo sonido indie-pop sincero e intimista. En su gira de 2026 A Nuevos Lugares Juntos Otra Vez, el artista nos invita a soñar con él en un espectáculo en el que hará un recorrido por su fresco repertorio de éxitos.

El sábado 28 a las 21:00 horas finalizamos el mes de grandes conciertos de la mano de Taburete, quienes se presentarán en el Auditorio Mar de Vigo. Tras una pausa en su carrera musical, Taburete vuelve con más fuerza que nunca para presentar su nuevo álbum y gira nacional: El perro que fuma.

Todo el mes: Carnaval en Vigo

Desfile de Carnaval en Vigo. turismo rías baixas

El Carnaval de Vigo tendrá lugar desde el viernes 13 al miércoles 18 de febrero, aunque es probable que algunas de las celebraciones de los barrios olívicos se adelantes o extiendan más allá de la fecha indicada.

Las celebraciones del Entroido llenarán la ciudad olívica de música, procesiones, disfraces, fiestas, gastronomía y mucho más. Los locales y turistas esperan con ansias estas fiestas, conocidas en los calendarios por ser una de las primeras grandes celebraciones del año.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha adeltado la programación del Entroido de este año y ha afirmado que "va a temblar hasta Río de Janeiro".

La programación que ha sido revelada al público es la siguiente:

Viernes, 13 de febrero

Por la tarde - Animación de calle con la Charanga Imperiais y el grupo de batucada Bate no Cobre

con la y el grupo de batucada 18:30 horas - Desfile de cabezudos Por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz

20:30 horas - Entronación del Meco

20:45 horas - Concierto de París de Noia

Sábado, 14 de febrero

17:00 horas - Animación en la calle Príncipe

en la calle Príncipe Desfile del concurso de comparsas Desde el nido de Isaac Peral hasta Policarpo Sanz



Domingo, 15 de febrero

Animación en la calle Príncipe y en Porta do Sol Por la mañana - Batucada Lenha Verde Por la tarde - Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre

en la calle Príncipe y en Porta do Sol 17:30 horas - Concierto infantil de Uxía Lambona y la Banda Molona En Porta do Sol

19:00 horas - Chocolata en la Porta do Sol

en la Porta do Sol 20:000 horas - Concierro de Crónicas Pop

Lunes, 16 de febrero

Desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas - Talleres infantiles

Animación por Príncipe con charanga y batucada

por Príncipe con charanga y batucada 18:00 horas - Concierto de Las Pamisukis

Martes, 17 de febrero

Animación en la calle en Príncipe

en la calle en Príncipe Salida de Os Merdeiros y cabezudos

Concurso de disfraces en Porta do Sol, para infantil y adultos

en Porta do Sol, para infantil y adultos 20:00 horas - Espectáculo de fuego A Saco Circo en Porta do Sol

en Porta do Sol 20:45 horas - Quema del Meco Con la banda del Corneta del Centro Social y Cultura de Beade y el grupo de acompañamiento de la peña Xuntanza



Miércoles, 18 de febrero

18:00 horas - Exequias fúnebres del Meco

Desfile y acompañamiento de la comparsa de la comitiva fúnebre

18:30 horas - Actuación de la banda de gaitas de la ETRAD y el grupo de percusión Lenha Verde

y el grupo de percusión 19:30 horas - Lectura del acta del jurado del concurso de comparsas

3 de febrero: La Bella Durmiente del Ballet de Kiev

Cartel de la nueva gira del Ballet de Kiev, la compañía que representará 'La Bella Durmiente'

El martes 3 a las 20:30 horas podremos disfrutar de un nuevo espectáculo del Ballet de Kiev en la ciudad olívica. En esta ocasión, aterrizan en el Auditorio del Teatro Afundación para presentar la historia de La Bella Durmiente.

La compañía de ballet ucraniana, dirigida por Viktor Ishchuk, nos ofrecen por primera vez una colorida, emocionante e increíble versión de La Bella Durmiente. ¿Te lo vas a perder?

Puedes obtener las entradas desde 31,87 euros en Ataquilla.com

6 de febrero: Pablo Meixe en directo

El cómico Pablo Meixe actuará este mes en Vigo

El viernes 6 a las 22:30 horas tendrá lugar el nuevo espectáculo de Pablo Meixe en el Auditorio del Teatro Afundación, donde se presentará para continuar probando textos e improvisando con el público.

La risa volverá a ser la protagonista de este encuentro en el que Pablo Meixe dará su mejor faceta en directo para así hacer de este show algo inolvidable.

Las entradas están a la venta desde 16,80 euros en Ataquilla.com

Desde el 6 de febrero: K-Pop Experience - El Musical

El nuevo espectáculo basado en 'K-Pop Demon Hunters' llega a la ciudad olívica

El viernes 6 aterriza en el Centro Comercial A Laxe uno de los espectáculos más esperados del año: K-Pop Experience, El Musical, basado en la película que se ha convertido en un feómeno mundial: K-Pop Demon Hunters.

Un show en el que volverá a contar la historia de amistad, valentía y pegadizas canciones que enamoró a varias generaciones, desde los más pequeños de la familia hasta los adultos.

Podremos disfrutar de este espectáculo musical todos los viernes, sábados y domingos a las 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 y 21:00 horas desde el 6 de febrero hasta el 29 de marzo.

Las entradas están a la venta desde 20 euros.

7 de febrero: Carnaval del Humor con Lucho Torres

El espectáculo de humor y Carnaval de este mes

El sábado 7 a las 19:30 horas se abrirán las puertas del Carnaval del Humor en el Cine-Teatro Salesianos y el reconocido humorista Lucho Torres será el encargado de guiarnos por este Carnaval lleno de humor, carisma y diversión.

Un espectáculo ideal para toda la familia en el que podremos empezar a sentir el espíritu del Carnaval en nuestras venas.

No te lo pienses más y consigue las entradas en enterticket.com desde 10 euros.

7 de febrero: Nymeria de Pablo Méndez

El espectáculo 'Nymeria' de Pablo Méndez llega a la ciudad olívica

El sábado 7 tenemos otro esperado plan en el Auditorio Mar de Vigo. Y es que el mágico espectáculo de Pablo Méndez llega a la ciudad olívica para transportarnos a un mundo donde todo es posible.

Nymeria es un show en el que viajaremos por varios mundos, sumergiéndonos en el teatro visual, el circo contemporáneo y la tecnología escénica de vanguardia.

Las entradas están a la venta en teuticket.com desde 32 euros y se puede elegir entre dos funciones diferentes: una a las 17:30 horas y otra a las 20:30 horas.

7 de febrero: Chico Glamour de Pablo Ibarburu

El nuevo espectáculo del colaborador de La Resistencia, 'Chico Glamour', llega a Vigo

El sábado 7 a las 22:30 horas tenemos otra cita con el mejor humor español de la mano de Pablo Ibarburu, quien se subirá al escenario del Auditorio Teatro Afundación para presentar su nuevo show: Chico Glamour.

Tras el éxito de su primer monólogo, La hora de Pablo Ibarburu, el humorista vuelve a los escenarios con un espectáculo en el que hará un recorrido por su vida, sus mayores secretos y su absurda mente.

No te lo pienses y consigue tus entradas desde 19,80 euros en Ataquilla.com

13 de febrero: Representación de la ópera La Bohème

Representación de la ópera de 'La Bohème' en la ciudad olívica

El viernes 13 a las 21:00 horas llega al Teatro Salesianos una de las óperas más aclamadas de la historia: La Bohème de G. Puccini.

Esta hermosa obra, ambientada en el París del siglo XIX, habla sobre la trágica historia de amor de Mimí, una joven costurera enferma y el poeta bohemio Rodolfo.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 27,50 euros.

15 de febrero: XVIII Subida al Castro

Cartel del gran evento deportivo que tendrá lugar este mes en la ciudad olívica

El domingo 15 tendrá lugar una nueva edición de esta carrera típica de la ciudad olívica.

La Subida al Castro cumple su 18.º edición dando inicio a las 12:00 horas en Montero Ríos. Consistirá en un recorrido de 3 kilómetros para todas las categorías que finalizara en el Castillo de San Sebastián en O Monte do Castro.

Las inscripciones se pueden hacer aquí hasta el 12 de febrero.

20 de febrero: Espectáculo Misión Impro-Sible de Aguilera y Mení

El gran espectáculo humorístico del mes: 'Misión Impro-Sible'

El viernes 20 a las 20:30 horas tenemos cita con uno de los mejores espectáculos de humor e improvisación en el Teatro Afundación.

Los cómicos Aguilera y Mení se presentan en la ciudad olívica con una trama de lo más sencilla: robar una joya. Y para ello tendrán que infiltrase en una organización e ir superando una serie de pruebas que los acercarán a su objetivo.

¿Y qué podemos esperar nosotros? Monólogos, parodias y constante interacción que nos tendrá riendo a carcajadas durante todo el espectáculo.

Las entradas ya están agotadas.

21 de febrero: La gran aventura de Elsa y Anna, El Musical

El espectáculo infantil basado en Frozen y cuentos clásicos de la infancia

El sábado 21 a las 18:00 horas en el Cine-Teatro Salesianos se podrá disfrutar de un show dedicado para los más pequeños de la familia: La gran aventura de Elsa y Anna, El Musical.

En este espectáculo, Elsa ha perdido el control de sus poderes y ha vuelto a congelar Arandelle, por lo que Anna y Olaf la ayudarán a ver la importancia de crecer a través de escenas de diferentes personajes inolvidables: Peter Pan y Campanilla, Mary Poppins, Cenicienta y muchos más.

Un emocionante show basado en los mejores personajes de los cuentos de nuestra infancia, lleno de nostálgicas canciones y los mejores temas de Frozen I y II.

Puedes conseguir las entradas en enterticket.es desde 15 euros.

21 y 22 de febrero: XV Salón del Vehículo Clásico y de Época

Cartel del salón de motor que cerrará el mes de grandes eventos

El sábado 21 desde las 10:00 hasta las 21:00 horas y el domingo 22 desde las 10:00 hasta las 20:00 horas se podrá disfrutar de la 15.ª edición del Salón del Vehículo Clásico y de Época en el Instituto Ferial de Vigo - IFEVI.

Este salón presentará ante los mayores amantes de motor un amplio repertorio de vehículos clásicos y de época. También se podrá disfrutar de varios stands dedicados al mundo automovilístico: exposiciones, merchandising, recambios, objetos coleccionables, complementos y mucho más.

Ademas, también estarán a la venta una gran variedad de coches y motos de época.

Las entradas (por día) están a la venta desde 9 euros en entradas.eventosmotor.com