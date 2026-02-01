El bonito nombre que solo tienen 74 niñas en Galicia: significa "noble" y es de origen hebreo y árabe

Elegir el nombre de un/a hijo/a puede ser muy complicado. Al fin y al cabo, es algo que lo acompañará toda su vida, por lo que no es algo que deba tomarse a la ligera. A veces nos dejamos llevar por las modas del momento, otras por tradiciones familiares y también hay quienes prefieren innovar. Sea cual sea el motivo, lo importante es estar seguros de la decisión.

A la hora de tomar la decisión adecuada, suelen tenerse en cuenta aspectos como la sonoridad del nombre, su significado o la facilidad de pronunciación. Además, muchas personas optan por nombres poco habituales, alejándose de lo común. Un ejemplo de ello es el nombre de Adara, que cuenta con tan solo 74 registros en toda Galicia.

Solo tiene registros en Vigo

Adara es un nombre muy poco común en Galicia. Según los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), en la comunidad solo hay 74 registros de mujeres que lo llevan, con una edad media de 8,1 años. Este dato deja claro que se trata de un nombre relativamente reciente y que su uso se ha popularizado sobre todo entre las recién nacidas en los últimos años.

Además, hay que tener en cuenta que el IGE solo ofrece información de aquellos municipios en los que la frecuencia es igual o superior a cinco habitantes. Con este criterio, únicamente aparecen datos de Vigo, donde se registran 8 niñas llamadas Adara, con una media de edad de 14,2 años.

Esto indica que el resto de las Adaras gallegas están repartidas por diferentes puntos de la comunidad, aunque en cifras muy reducidas.

A nivel nacional, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una presencia algo mayor, aunque sigue siendo un nombre poco frecuente. En toda España hay 2.883 mujeres llamadas Adara, con una edad media de 6,3 años, lo que refuerza la idea de que es un nombre moderno y en pleno auge.

Es un nombre muy común en Cáceres y Badajoz, así como en Huelva y Granada.

Significado del nombre Adara

Adara es un nombre femenino que destaca por su belleza, su sonoridad y su significado. Es de origen hebreo y árabe y se asocia con la nobleza, la pureza y la elegancia interior. En la tradición hebrea suele interpretarse como "noble" o "exaltada", mientras que en el ámbito árabe se vincula a la juventud y la delicadeza.

Además, 'Adhara' es el nombre de la segunda estrella más brillante de la constelación Can Mayor, siendo también uno de los emisores conocidos de rayos ultravioleta más brillantes del cielo. Esta constelación es visible desde el hemisferio sur entre noviembre y abril, mientras que desde el hemisferio norte es visible de diciembre a marzo.