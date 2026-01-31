Luz Casal, Taburete, Malmö 040 y más: Todos los conciertos de febrero 2026 que podrás disfrutar en Vigo

Durante este mes podremos disfrutar de conciertos para todos los gustos. Empezaremos con un espectáculo de música en vivo y anécdotas de Igor Paskual, guitarrista de la legendaria banda de rock Loquillo; y terminaremos con el regreso a los espectáculos del atemporal grupo Taburete.

¿Cuáles tienes apuntados en tu agenda? En Treintayseis hemos hecho una lista de los imprescindibles para que así no se te escape ninguno.

6 de febrero: Igor Paskual

El guitarrista de Loquillo, Igor Paskual, actuará a principios de febrero en Vigo

El viernes 6 a las 22:00 horas empezaremos el mes con un show en directo del legendario Igor Paskual, el guitarrista de Loquillo, quien se presentará en La Pecera de Vigo con su charla-concierto ¿Cómo hacer una canción de rock español y no morir en el intento?

Con más de 30 años de trayectoria en el mundo del rock, Igor Paskual se ha convertido en un divulgador artístico que, con su estilo provocador, ha conseguido llenar salas con sus shows que fusionan música en vivo, humor ácido y anécdotas nunca antes escuchadas.

Las entradas están a la venta en masqueticket.com desde 12 euros.

6 de febrero: Chica Sobresalto

Chica Sobresalto llega a Vigo con su nuevo tour nacional

El viernes 6 a las 20:30 horas tenemos otra cita musical de una artista que cada día suena más en la escena musical española: Chica Sobresalto, quien llega a la sala Rouge en compañía de toda su banda y en formato eléctrico para presentar su Gira Sísmica.

Tras haber iniciado su carrera en Operación Triunfo, esta artista de Navarra se ha hecho un hueco en las listas españolas con su estilo honesto e íntimo. Tras su participación en el Benidorm Fest 2025, se embarca en una gira cargada de emoción y energía que no dejará a nadie indiferente.

Las entradas se pueden conseguir en enterticket.es desde 18 euros.

7 de febrero: Rosa Cedrón

La gallega Rosa Cedrón actuará a principios de febrero en la ciudad olívica

El sábado 7 a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal de Vigo tenemos una cita de lo más especial con la artista gallega Rosa Cedrón, quien celebra sus 30 años de trayectoria musical con un concierto inédito en la ciudad olívica.

Este espectáculo en formato trío -voz, violín y piano- será un recorrido por las diferentes etapas de su carrera musical. Desde su participación en Luar na Lubre hasta su último trabajo discográfico en solitario, Nómada.

Será una cita única en la que la artista mostrará su faceta más íntima al público. ¿Te lo vas a perder? Puedes conseguir las entradas en giglon.com desde 10 euros.

7 de febrero: Kadec Santa Anna

La música urbana llega a inicios de febrero a la ciudad olívica con Kadec Santa Anna

El sábado 7 tenemos una cita musical alternativa a las 21:30 horas en la sala Rouge con el rapero madrileño Kadec Santa Anna, quien presenta su gira más íntima: Eterno Tour.

Con este tour nacional, el artista se perfila como una de las voces más potentes de la escena urbana española. Su directo potente, honesto y sin artificios refleja a la perfección su marca personal.

Las entradas se pueden conseguir desde 35 euros en enterticket.es

13 de febrero: Mafalda Cardenal

Mafalda Cardenal actuará el próximo 13 de febrero en la sala Rouge de Vigo

El viernes 13 a las 21:00 horas en la sala Rouge podremos disfrutar de otra de las voces más novedosas de la escena musical española: Mafalda Cardenal.

La artista llega a la ciudad olívica como parte de su gira Mis notas de voz, donde presentará en directo su álbum homónimo. No te pierdas este espectáculo en el que podrás escuchar en directo una voz única junto a letras que enamoraron a toda España, como es el caso del single tu fan.

¿Te animas? Puedes conseguir las entradas en bringthenoise.events desde 24,20 euros.

14 de febrero: Jeanette

Jeanette llega a la ciudad olívica para celebrar su gira de 50 aniversario

El sábado 14 a las 20:00 horas tenemos plan de San Valentín con Jeanette, quien se presentará en el Auditorio Mar de Vigo para celebrar por todo lo alto su 50 aniversario de trayectoria musical.

Un emocionante encuentro con la figura del pop melódico que sigue conquistando generaciones. Sus temas Por qué te vas y El muchacho de los ojos tristes han resurgido entre las últimas generaciones, haciendo de Jeanette una ídola atemporal.

Si buscas un plan de San Valentín único esta es tu oportunidad. Las entradas se pueden conseguir en teuticket.com desde 45 euros.

14 de febrero: Malmö 040

El grupo Malmö 040 actuará en la ciudad olívica este mes

El sábado 14 a las 20:30 horas llega a la sala Rouge una de las bandas revelación que más están sonando en España: Malmö 040.

Llegan a la ciudad herculina con su Los De Siempre Tour, un recorrido nacional en el que estarán presentando en directo las canciones del álbum Cuando Éramos Felices Sin Saberlo, un disco que fusiona la fuerza, nostalgia y espontaneidad que define a Malmö 040 como formación.

Las últimas entradas están disponibles en feverup.com desde 23 euros.

26 y 27 de febrero: Luz Casal

Imagen del cartel de sus conciertos en Vigo. - LUZ CASAL

El jueves 26 y viernes 27 a las 20:30 horas en el Teatro Afundación de Vigo tenemos dos fechas inéditas con una de las voces más importantes de Galicia: Luz Casal, la artista que a día de hoy sigue conquistando generaciones enteras con su ecléctico sonido.

En esta gira por teatros presentará su nuevo álbum, Me voy a permitir, un trabajo en el que mostrará sus diez facetas a través de canciones nunca antes escuchadas. Y, por supuesto, no faltarán tampoco los temas que la han acompañado toda su vida, como Te dejé marchar o No me importa nada.

¡No te pierdas este emocionante concierto! Puedes conseguir las entradas para ambos días en Ataquilla.com desde 55 euros.

27 de febrero: Hey Kid

El artista Hey Kid actuará a finales de febrero en la ciudad olívica

El viernes 27 a las 21:00 horas en la sala Rouge tenemos una cita con el compositor y cantautor Hey Kid, conocido por su nuevo sonido indie-pop sincero e intimista.

En su nueva gira de 2026 A Nuevos Lugares Juntos Otra Vez, el artista nos invita a soñar con él en un espectáculo en el que hará un recorrido por su fresco repertorio de éxitos. Tras un 2025 en el que ha sido parte de grandes festivales, Hey Kid nos da la oportunidad de disfrutar de un show en solitario.

Las entradas están a la venta desde 19,80 euros en enterticket.es

28 de febrero: Taburete

Taburete @taburetegram

El sábado 28 a las 21:00 horas finalizamos el mes de grandes conciertos de la mano de Taburete, quienes se presentarán en el Auditorio Mar de Vigo para ofrecer a la ciudad olívica una noche inolvidable.

Tras una pausa en su carrera musical, Taburete vuelve con más fuerza que nunca para presentar su nuevo álbum y gira nacional: El perro que fuma. En este nuevo trabajo perfilarán su madurez musical, eso sí, sin perder la esencia que tan bien los ha definido con temas como Sirenas o 5 Sentidos.

Las entradas se pueden conseguir desde 30 euros en teuticket.com. ¡Date prisa, que están a punto de agotarse!

Conciertos día a día en Vigo