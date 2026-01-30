La provincia de Pontevedra cuenta con un nuevo mirador con certificación 'Starlight'

El mirador de San Nomedio ha obtenido la certificación "Paraje Starlight" a través de la Diputación de Pontevedra. Situado en el Concello de As Neves, está gestionado a través del proyecto Visit Río Minho Plus, financiado con fondos europeos.

El presidente provincial, Luis López, ha puesto en valor el reconocimiento obtenido que permitirá "seguir avanzando en el impulso del turismo astronómico", después de que hace unas semanas pusiese de ejemplo la provincia para observar el próximo eclipse.

Así, el mirador de San Nomedio pasa a formar parte de la red "Parajes Starlight" en la que ya se encuentra también el Faro de Avión, en el Concello de Covelo.

Esta certificación acredita "la calidad del cielo y de este entorno para el astroturismo", una modalidad que se está impulsando desde la Diputación que "además de generar economía, permite divulgar la ciencia a través de un mejor conocimiento del espacio".

En el mirador de San Nomedio, la institución provincial está invirtiendo cerca de 18.000 euros al amparo del proyecto Visit Río Minho Plus.

"Estamos realizando un estudio para poner en valor el entorno, que ya está adjudicado y que, entre otras muchas cuestiones, va a determinar el mobiliario urbano relacionado con la astronomía que instalaremos en el mirador”, ha añadido López.