Jácome "saca pecho" de las nevadas que "acechan" Ourense: "Nunca recuerdo ver ese paso así"

La borrasca 'Ingrid" continúa acechando Ourense. AEMET ha activado la alerta naranja por intensas nevadas en diversos lugares de la provincia, que han asombrado al alcalde de la capital Gonzalo Pérez Jácome.

A través de un mensaje por redes sociales, el regidor ourensano ha publicado una foto en la que muestra a pecho descubierto su sorpresa al ver tanta nieve en el Alto del Rodicio, a 30 kilómetros de la ciudad que regenta.

"La verdad es que de las mil veces que fui a mi aldea, nunca recuerdo ver ese paso así", ha asegurado Jácome, abrigado con una camisa azul a cuadros desbotonada y un pantalón beige.

❄️☃️ La nieve acecha Orense, está nevando ahora a 8 km de la ciudad, aunque esa foto es del Alto del Rodicio, a 30 km.



La verdad es que de las mil veces que fui a mi aldea, nunca recuerdo verlo ese paso así. pic.twitter.com/dd796u8Hiq — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) January 23, 2026

No es la primera vez que el polémico alcalde de Ourense sorprende a sus seguidores de redes sociales con una imagen sin camiseta. En julio, estrenó las Termas do Muíño con el torso desnudo y con la concejala de Festejos, Noa Rouco, en bañador.

Jácome trataba así de animar a los vecinos a bañarse en las termas, pese a la recomendación de la Xunta de Galicia de no hacerlo. "Libre acceso ya a las más bonitas de Orense: Termas do Muíño", indicó el alcalde en un vídeo que recibió una multitud de críticas.

Aviso naranja por nieve

La masa de aire polar que llega desde Groenlandia está tiñendo de blanco el paisaje de Galicia. Las primeras horas del temporal ya han dejado centenares de incidencias en todo el territorio, pero las nevadas serán más intensas en las próximas horas.

La cota de nieve bajará hasta los 400 metros, según previsiones de AEMET, que ha activado la alerta naranja este viernes por nevadas. En las montañas de Ourense se acumularán hasta 20 centímetros de nieve.