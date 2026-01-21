Vigo pone en marcha las visitas guiadas gratuitas a Pereiró a partir de este viernes

El cementerio de Pereiró vuelve a poner en marcha sus visitas guiadas gratuitas a partir de este viernes, 23 de enero, centradas en divulgar el valor histórico, cultural y arquitectónico de este espacio a través de personajes relevantes.

Se realizarán hasta el jueves 12 de febrero, salvo el lunes 2 de febrero, en grupos de 25 personas, con tres horarios diferentes: 18:30, 19:00 y 19:30 horas. Las visitas tienen una duración aproximada de 90 minutos.

El plazo para la inscripción ha comenzado este miércoles y se puede hacer de forma presencial en la Lonja del Concello en dos turnos, a las 09:30 y a las 13:00 horas. Cada solicitante podrá inscribir a un máximo de 4 personas.

Pereiró es el cementerio más grande de Vigo y fue diseñado por Jenaro de la Fuente a finales del siglo XIX. "Tiene un importante valor histórico y arquitectónico, y el valor de analizar la historia de Vigo a través de las sepulturas y de las personas enterradas allí", porque permite trazar la historia de la ciudad, ha señalado el alcalde.