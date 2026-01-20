"Os Festeiros" dan sus últimas puntadas rumbo al Carnaval: "Estos momentos son los más importantes"

Telas, hilos y tijeras. Las comparsas de Vigo ya ultiman los detalles para el Carnaval de 2026. Tras casi un año de preparación, muchas dan las últimas puntadas a sus trajes y organizan los últimos ensayos, con el objetivo de transmitir su alegría y su amor por una de las celebraciones más tradicionales de Galicia.

Diversas asociaciones de toda la comarca participan en cada desfile del entroido olívico. Entre ellas, desde hace 21 años, destaca la comparsa de "Os Festeiros de Bembrive", una de las más queridas por el público. Son los ganadores del pasacalles de 2025, gracias a la originalidad que tanto les caracteriza.

"Os Festeiros" surgió en 2005 en el Colegio Público de Mosteiro. Aquel año, un grupo de padres y madres liderados por Paco y Emma decidieron participar en el desfile de Carnaval de Bembrive, al que ya acudía cada una de las clases de la escuela. El objetivo era recaudar dinero para las colonias de la parroquia.

La Entidad Local Menor (ELM) de Bembrive exigía un mínimo de 20 personas para formar una comparsa. "Puerta por puerta" y "al abrigo del ANPA", Emma y Paco consiguieron los miembros necesarios para desfilar. "Representamos una academia de baile. Fue muy divertido", recuerda Paco, que fue una de las bailarinas protagonistas de la parodia con la que ganaron el concurso de la parroquia viguesa.

Os Festeiros ultimando los detalles de sus disfraces para el Carnaval de 2026 S.P.

Sus hijos acabaron el colegio y ya no podían formar parte del ANPA, pero ya estaban "enganchados" a los desfiles de Carnaval tras un lustro de disfraces. Así, dieron un paso más y formaron la asociación, con la que han visitado las fiestas más importantes de la comarca. "En seis o siete años llegamos a ser 150 personas. Y poniendo freno", afirma Paco.

Para 2026, cuentan con casi un centenar de miembros. Paco y Emma no quieren desvelar muchos detalles de los disfraces, tan sólo el nombre de su desfile: "Entre fíos van Os Festeiros". Así, con sus habituales bromas con el público, tratarán de homenajear la "minicostura" gallega, el comercio local, las costureras y las modistas.

"Estos momentos son los más importantes"

Desde septiembre y de miércoles a sábado, "Os Festeiros" quedan cada tarde en la casa de "una de las abuelas" de la asociación para perfilar cada uno de los disfraces que lucirán en febrero. Aunque empiezan a trabajar en ellos mucho antes: en mayo ya comienzan a reunirse para debatir y diseñar la idea que están trabajando y perfeccionando estas últimas semanas.

Todos los miembros aportan su granito de arena para elaborar los disfraces. De todos ellos, destaca Miguel, el creador de la carroza y de la música. "Nos dio ese empujón para hacerlo más grande", apunta Emma, que recalca que, a medida que más gente se apuntaba a la comparsa, más infraestructura y más recursos eran necesarios.

"Si no se va nadie, aquí no entra nadie. Y todo el que entra tiene que aportar de alguna manera. Si tienes unas cualidades, mejor", bromea Paco, que asegura que "si eres carpintero, te pongo una alfombra roja" desde la cocina donde la "abuela" confecciona los últimos detalles del disfraz de este 2026. A escasos metros está el resto de sus compañeros, en el taller donde fabrican cada uno de los adornos.

Os Festeiros ultiman detalles de cara al Carnaval 2026 S.P.

El buen rollo y el compañerismo dominan el ambiente de cada jornada de trabajo. "Para mi, lo más importante, son estos momentos. Todos estos preparativos", recalca Paco, mientras la "abuela" propietaria de la casa apunta: "Además tenemos todas las tardes café. A las 19:00 horas paramos y tenemos el recreo de café".

La asociación de petanca Xestas también les ha abierto las puertas de su local para ensayar. "En Bembrive no hay un espacio cubierto para protegernos de la lluvia. (...) Fue toda una bendición que esta asociación nos abriera las puertas, nos deja hasta hacer churrascadas", valora Emma, que, como Paco, recuerda que uno de los valores de "Os Festeiros" es fomentar esta comunidad.

Falta relevo generacional para las "troulas" de "Os Festeiros"

Hasta el día de antes del primero de los seis desfiles que suelen realizar cada año, "Os Festeiros" continúan puliendo detalle. Aunque el objetivo no es competir, sino disfrutar, los nervios y la tensión se acumulan los días y las horas previas a la primera actuación. "El año pasado no nos encendía un generador en Vigo. Siempre hay alguna cousiña", señala Emma.

Ahora bien, toda esta tensión se liber en el momento en el comienzan a recorrer las calles de la comarca. El humor es lo que más define su comparsa, que siempre cuenta con dos grupos: uno de bailarines delante de la carroza y el "grupo de artistas" detrás de ella que se dedican a la "troula" y a interactuar con el público.

También destacan por sus pelucas y zapatos, que, como el resto de sus trajes, han sido elaborados de forma manual. "Esas dos partes siempre llaman la atención", confirma Emma, que recuerda que "Os Festeiros" es una asociación "totalmente independiente" y que su presupuesto se basa en las cuotas de sus miembros y en el dinero por participar que ofrecen los concellos.

"Tenemos que hacer un vídeo de todo el trabajo que se hace aquí, porque a lo mejor pensáis que todo esto sale del chino. No, no, no, esto es todo trabajado", asevera Paco, que también subraya que "los premios no es para otra cosa que para invertir" en el siguiente entroido. Además, critica el poco apoyo institucional que reciben y considera que cada vez se enfrentan a "más trabas" para inscribirse.

Otro de las barreras que enfrentan las comparsas es la falta de relevo generacional: "La única espina que tengo es que empezamos por los niños y no queda casi ninguno", lamenta el presidente de "Os Festeiros". Muchos se encuentran fuera de Galicia y no pueden estar en el día a día de la comparsa, aunque cada año vuelen desde Barcelona, Alemania y Suiza para no perderse su tradicional Carnaval.