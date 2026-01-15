Pablo López, Hinds, Sés o Dani Fontecha: Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo

Podremos disfrutar de un fin de semana centrado en los espectáculos en directo de todo tipo. Por un lado, tenemos los conciertos de Pablo López, Hinds y Sés.

Por otro lado, podremos disfrutar de una actuación de Dani Fontecha y del show de humor en directo conocido como La Hora Treintaypico.

Conciertos del fin de semana

La cita musical más esperada del mes vendrá de la mano de Pablo López con su 'Niño del Espacio'

La ciudad olívica recibirá este fin de semana a nada más y nada menos que Pablo López, quien presentará su nueva gira de 2026 El niño del espacio en Concierto. Además, le seguirán otros artistas que tampoco dejarán a nadie indiferente.

El viernes 16 y sábado 17 a las 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo tendrán lugar dos mágicas fechas de la nueva gira de 2026 El niño del espacio en Concierto de Pablo López. Se podrá disfrutar en directo de sus grandes y atemporales éxitos y de las nuevas obras de su esperado álbum.

El sábado 17 a las 21:00 horas en la sala Mondo Club tendrá lugar un explosivo concierto de la mano del dueto rockero Hinds, dos artistas dispuestas a hacer que esta fecha sea inolvidable para todo su público.

Asimismo el sábado 17 también tenemos cita con la cantautora gallega Sés, quien presenta su nuevo álbum, Nadando na incerteza, a las 20:30 horas en el Teatro Afundación. Sin sobreproducción ni artificios, únicamente acompañada de su banda, le regalará a su público una actuación cargada de intimismo.

Espectáculo de Dani Fontecha

Actuación de Dani Fontecha de El Hormiguero

El viernes 16 a las 22:00 horas en la Asociación de la Irmandade de Santa Ana de Beade, con motivo de las Fiestas de Santa Ana de Beade, se podrá disfrutar de una actuación inédita de Dani Fontecha, el gran cómico y presentador colaborador de El Hormiguero.

Las entradas no están a la venta online. Tan solo será posible adquirirlas en el propio recinto.

Conferencia Arte no refugallo de Rodrigo Riveiro

Conferencia de Rodrigo Riveiro

El viernes 16 a las 19:00 horas tendrá lugar un encuentro con el orfebre Rodrigo Riveiro, creador de la marca Ferraxes de prata y Premio Antonio Fraguas en 2020, en la Biblioteca de la EMAO.

Será un evento de entrada libre hasta completar el aforo.

La conferencia se centrará en la forma que elabora su colección de joyas Loza, hechas con loza y cerámica rota o estropeada y sus inicios en la artesanía.

Hora Treintaypico: el show

El show de la Hora Treintaypico

El viernes 16 a las 20:30 horas se podrá disfrutar de Hora Treintaypico: el show en el Teatro Afundación.

Se trata de una versión en directo de Hora Veintipico, un show de comedia sin filtros que tendrá a todo el público riendo hasta que no pueda más.

Se subirán al escenario Fernando Moraño, Jose Cabrera, Marina Lobo, Miguel Martín y Héctor de Miguel.