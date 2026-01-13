El mejor plan para regalar a tu pareja, familiar o amigo este 2026: 85 euros por persona con vídeo incluido

Regalar experiencias se ha convertido en una de las formas de ocio favoritas para disfrutar del tiempo con amigos, pareja o familia. Es una manera de romper con la rutina y vivir momentos diferentes. En este contexto, según Aladinia, web número uno de España en regalos experiencias, la búsqueda de este tipo de planes ha aumentado un 19% en el último año.

Cada vez son más quienes prefieren regalar vivencias antes que objetos materiales, apostando por experiencias emocionantes, de relax o gastronomía. De hecho, una de las experiencias más deseadas de 2025 ha sido el vuelo en parapente con vídeo en Santa María de Oia, (Pontevedra).

Experiencias más demandadas

Frente a la acumulación de regalos materiales que terminan olvidados en un cajón, cada vez más personas apuestan por invertir en recuerdos compartidos. Esta tendencia refleja un cambio claro en la forma de disfrutar del ocio: se valora más vivir una experiencia única que poseer un objeto.

La adrenalina, el bienestar o la desconexión se han convertido en los verdaderos protagonistas de los regalos actuales, especialmente cuando se trata de sorprender a familiares, amigos o pareja.

Según datos recientes de Aladinia.com, las experiencias relacionadas con el bienestar y el relax encabezan las preferencias de los usuarios. Un 34% se decanta por planes como circuitos de spa o tratamientos de cuidado personal. Muy cerca se sitúan las escapadas originales y sorprendentes, que representan el 30%.

La gastronomía también gana peso dentro de este tipo de regalos, con un 17% de las preferencias. Visitas a bodegas, cenas temáticas o cursos de cocina son las opciones más populares en este grupo. Por otro lado, las experiencias más aventureras como el puenting, el rafting o los vuelos en globo suponen el 10% de interesados.

Vuelo en parapente con vídeo en Oia

Según Aladinia, entre las experiencias más demandadas por los españoles en 2025 se encuentra el vuelo en parapente con vídeo en Oia (Pontevedra), que ha registrado un aumento del 18% respecto al año anterior. Esta experiencia aérea permite disfrutar de un vuelo biplaza tras una breve explicación inicial por parte del instructor, garantizando seguridad y confianza.

El recorrido ofrece vistas privilegiadas de los acantilados gallegos, del océano Atlántico y del entorno natural digno de admirar. Además, lleva vídeo incluido, por lo que tendrás el recuerdo inmortalizado para siempre. Sin duda, es una experiencia que merece la pena vivir por su combinación de adrenalina y belleza para crear un recuerdo único.

El precio de esta experiencia para dos personas es de 170 euros, dura 20 minutos.