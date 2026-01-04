El bonito nombre de la primera niña nacida en Galicia en 2026: solo hay 251 y significa "mujer del mar"

Mientras unos daban la bienvenida al nuevo año entre celebraciones o con un chocolate con churros, otros lo vivían de una forma mucho más intensa: en un hospital, esperando a conocer a quien cambiará sus vidas para siempre. Cada 1 de enero es tradición encender la televisión y descubrir quién ha sido el primer bebé del año.

En Galicia, ese honor ha caído en Ourense. A las 00:00 horas exactas del 1 de enero, en el Complexo Hospitalario de Ourense, nació la primera gallega de 2026, justo en el mismo instante en el que el resto del mundo tomaba las uvas para recibir el nuevo año. Un comienzo único cargado de emoción, que su familia recordará para siempre.

Significa "mujer del mar"

El nombre que Iria y Yago escogieron para su hija es Coral, un nombre muy bonito con un fuerte vínculo con la naturaleza, ya que hace referencia al organismo marino conocido como coral. Su origen etimológico procede del latín corallium, que a su vez deriva del griego Korallion. Su significado es "mujer del mar".

Se trata de un nombre corto, elegante y con una sonoridad muy especial. En Galicia no es especialmente común: según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), solo 251 mujeres llevan este nombre, con una edad media de 28,1 años. Por ello, puede decirse que los padres han apostado por un nombre original y poco habitual en la comunidad.

De estas 251 mujeres, y teniendo en cuenta que únicamente se muestran aquellos municipios en los que el nombre Coral tiene una frecuencia superior a cinco habitantes, los datos -actualizados a 1 de enero de 2023- indican que se distribuyen de la siguiente manera:

A Coruña: 15

Santiago de Compostela: 10

Lugo: 10

Viveiro: 6

Ourense: 11

Pontevedra: 9

Vigo: 29

La perspectiva cambia si ampliamos el foco y atendemos a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A nivel estatal, el nombre Coral tiene una presencia mucho mayor: en España hay un total de 7.531 mujeres que lo llevan, con una edad media de 25,6 años, lo que confirma que se trata de un nombre joven y cada vez más elegido por las nuevas generaciones de padres.

Las provincias en las que el nombre Coral tiene mayor peso porcentual son Cáceres (0,64%), Cádiz (0,63%), Badajoz (0,62%), Cuenca (0,60%), Toledo (0,53%) y Sevilla (0,51%), lo que refleja un especial interés en distintas zonas del centro y sur del país.

En Galicia, sin embargo, su presencia es más discreta, lo que refuerza su carácter singular. Los porcentajes se reparten de la siguiente manera: Ourense (0,26%), Lugo (0,24%), Pontevedra (0,21%) y A Coruña (0,13%).