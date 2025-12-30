Estos son todos los eventos de enero 2026 que puedes disfrutar en Vigo para iniciar el año a lo grande

La Cabalgata de Reyes Magos será el primer gran evento que le dará la bienvenida al mes de enero en la ciudad olívica y que, acto seguido, dará paso a una gran variedad de eventos para todos los gustos y edades.

Desde el espectáculo infantil de Bibopalula, pasando por El show de la Fantasy House y terminando con una gran cita de humor con Mentes Peligrosas. En Treintayseis te contamos todos los eventos que no te puedes perder.

Conciertos relevantes del mes

La cita musical más esperada del mes vendrá de la mano de Pablo López con su 'Niño del Espacio'

El sábado 10 a las 21:00 horas empezamos el año nuevo con una gran cita musical de la mano de la Strauss Festival Orchestra, que trae hasta el Auditorio Mar de Vigo una auténtica experiencia sonora de Johann Strauss.

El viernes 16 y, tras su rápido Sold Out, el sábado 17 llega nada más y nada menos que Pablo López al Auditorio Mar de Vigo, donde presentará a partir de las 21:00 horas su nuevo espectáculo: El Niño del Espacio en Concierto 2026.

El sábado 17 a las 20:30 horas tenemos una cita con una voz más local, pues podremos disfrutar del nuevo espectáculo en directo de Sés, una de las artistas gallegas más queridas de la actualidad.

El sábado 17 a las 21:00 horas aterrizan las potentes Hinds en la sala Garufa, el nuevo dueto femenino de rock que no deja de sorprender a su público. Será la última gran cita musical del fin de semana del 16 de enero.

El domingo 25 a las 20:00 horas llega la mejor fiesta de La Habana al Auditorio Mar de Vigo con Estrellas de Buena Vista y más, es decir, nada más y nada menos que los herederos del legendario Buena Vista Social Club.

El viernes 30 podremos disfrutar de otra cita clásica de la mano de dos obras maestras: Carmina Burana de Carl Orff y el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Tendrá lugar a las 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo.

Finalmente, cerramos el mes de enero el sábado 31 con una cita hecha por y para los nostálgicos de la música española, pues el grupo Fórmula V llegará a las 20:00 horas al Auditorio Mar de Vigo, donde celebrarán nada más y nada menos que 55 años de grandes éxitos.

2 de enero: Espectáculo de Bibopalula

Cartel del espectáculo en vivo de Bibopalula

El viernes 2 a las 17:30 horas será el momento de que los más pequeños de la familia podrán disfrutar del primer musical en gallego: Bibopalula.

El escenario del Teatro Afundación se convertirá en un bosque lleno de luces y colores en el que la curiosa Ava hará que sus pequeños espectadores observen y aprendan acerca de personajes tan curiosos como la Banda do Bosque, formada por los aventureros Robin, Carpin, Pegui y Merli.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 11 euros.

2 y 3 de enero: Gran Circo Acrobático de China

El primer gran espectáculo del mes vendrá de la mano del Gran Circo Acrobático de China

El viernes 2 y sábado 3 se podrá disfrutar del famoso y prestigioso Gran Circo Acrobático de China en el Auditorio Mar de Vigo.

Con más de 30 artistas en escena, este gran espectáculo busca dejar boquiabierta a toda la familia. Es un plan perfecto para disfrutar a inicios del año en compañía de nuestros seres queridos.

El viernes 2 se podrá disfrutar a las 20:30 horas, mientras que el sábado 3 tendremos dos sesiones diferentes: una a las 18:00 horas y otra a las 20:30 horas.

Las entradas se pueden conseguir en teuticket.com desde 25 euros.

3 de enero: El show de la Fantasy House

El Show de la Fantasy House aterriza en la ciudad olívica a inicios de mes con una gran variedad de actividades

El sábado 3 a las 17:00 horas llega al Teatro Afundación Vigo el universo del Team Fantasy con el gran Show de la Fantasy House, un ambicioso despliegue de teatro, humor y muchísimo más de la mano de los Youtubers Animalize21, AlesGF y PabletePablitor.

Será un espectáculo en el que tanto pequeños y adultos podrán disfrutar gracias a la constante interacción con el público, pues hasta tienen organizados juegos en equipo. ¿Te sientes preparado?

Las entradas se pueden conseguir desde 26,40 euros en Ataquilla.com

5 de enero: Cabalgata de Reyes

El gran evento del mes de enero viene con la Cabalgata de Reyes

El lunes 5 llega a Vigo el evento más importante del mes de enero en la ciudad herculina: la Cabalgata de Reyes, un evento que ninguna familia se podrá perder.

Con el título de Magia y fantasía, la ciudad olívica presenta una nueva edición de la cabalgata en la que desfilarán cinco carrozas públicas, otras cinco privadas y un autobús turístico.

Estarán acompañadas de coloridos y asombrosos grupos de pasacalles y animaciones.

9 de enero: Noites de retranca

Noites de Retranca regresa un año más al Teatro Colón

El viernes 9 a las 21:00 horas en el Teatro Afundación de la ciudad olívica podremos disfrutar de Noites de Retranca, el show de humor favorito de toda Galicia.

Este espectáculo humorístico está protagonizado por Celso Fernández Sanmartín, Quico Cadaval y Mofa e Befa. Este año cumple su XVI aniversario.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 15,60 euros.

23 de enero: El Cascanueces del Ballet Clásico Internacional

El Ballet Clásico Internacional llega a Vigo el primer mes del año

El viernes 23 podremos disfrutar de la representación de El Cascanueces del Ballet Clásico Internacional. Tendrá lugar a las 20:30 horas en el Auditorio del Teatro Afundación de la ciudad olívica.

La compañía de ballet internacional volverá a recorrer diferentes teatros de España, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de una emocionante representación de El Cascanueces, una emotiva historia que le pondrá el broche de oro a la temporada de Navidad.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

23 de enero: El Lago de los Cisnes de Petipa Tchaikovsky National Ballet

El segundo gran espectáculo de este mes será la representación del ballet clásico de 'El Lago de los Ciscnes'

El viernes 23 a las 21:00 horas se podrá disfrutar de una cita con el Petipa Tchaikovsky National Ballet en el Auditorio Mar de Vigo, que presentará en la ciudad olívica El Lago de los Cisnes.

Esta obra de ballet clásico combina una historia de amor imposible, la mejor música de Tchaikovsky y una coreografía espléndida que harán de este espectáculo algo inolvidable para su público.

Las entradas están a la venta Ataquilla.com desde 37 euros.

24 de enero: Mentes Peligrosas

El último gran evento del mes de enero vendrá de la mano de algunos de los grandes cómicos de España

El sábado 24 a las 18:00 y 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo llega uno de los espectáculos de humor más aclamados de España: Mentes Peligrosas, conocido por reunir a algunos de los cómicos más brillantes y peligrosos del país.

En esta nueva cita podremos disfrutar de las mejores ocurrencias de Álex Clavero, Ana Morgade, David Cepo y Xosé A. Touriñán.

¿Quieres pasar una tarde de ataques de risa? Entonces no te lo pienses más y consigue las entradas desde 32 euros en Ataquilla.com