Redondela (Pontevedra) despide el año antes de tiempo con música de los 80 y 90, uvas y campanadas

Redondela (Pontevedra) despide el año antes de tiempo con música de los 80 y 90, campanadas y uvas

La música de los 80 y 90 será la protagonista de la despedida del 2025 por adelantado que celebrará mañana, martes 30 de diciembre, el Concello de Redondela.

A partir de las 21:00 horas, el Campo da Feira se convertirá en una gran pista de baile de la mano de la discoteca móvil CDC, el DJ local Rodri Vegas y el directo de Nuevo Plan, con grandes éxitos desde la movida hasta las grandes bandas internacionales.

Además, el evento contará con las uvas de la suerte, que se repartirán gratuitamente y las doce campanadas. Así, la fiesta se extenderá hasta las 03:00 horas.

También mañana, para el público infantil y a partir de las 18:00 horas, habrá una actuación de Ce Orquestra Pantasma en el Centro Cultural de Reboreda.

Ya en enero, la programación infantil arrancará el día 2 con la gran compañía redondelana Tanxarina, que actuará en el Centro Cultural de Cabeiro con su premiada obra Titiricircus. El ritmo rockero llegará de la mano de Pakolas con un espectáculo musical en el Centro Cultural de Vilar de Infesta el 3 de enero. Os Bolechas pondrán el cierre a este ciclo el día 4 de enero en el auditorio do Piñeiral do Crego en Chapela. Todas las actuaciones serán a las 18:00 horas.

El Festival de Panxoliñas y Canto Tradicional será los días 3 y 4 de enero en el auditorio da Xunqueira también a las 18:00 horas.