La Papanoelada motera de Vigo ya tiene todo listo: recorrido, sorteo de motos y donación de alimentos

La tradicional Papanoelada Motera de Vigo, que estaba prevista para el pasado 20 de diciembre, no se dejó vencer por la lluvia y, lejos de cancelarse, se celebrará finalmente este sábado 27. Los vigueses y viguesas podrán disfrutar de su nueva edición, como cada año, sumando ya 15 ediciones.

La Papanoelada comenzará a las 11:00 horas en el barrio de Navia, concretamente en Padre Seixas, donde se instalará la cabalgata estática para repartir caramelos y peluches entre los más pequeños hasta las 15:45 horas. Como siempre, la Papanoelada Motera mantendrá su carácter solidario.

Así será la Papanoelada Motera de Vigo

Este sábado 27 de diciembre tendrá lugar la tradicional Papanoelada Motera de Vigo, una de las citas navideñas más esperadas de la ciudad. Desde Moto Club Galicia estiman que un total de 5.000 motos y casi 10.000 participantes recorrerán las calles vestidos de Papá Noel, llevando el espíritu navideño y la alegría a todos los rincones.

La Papanoelada, que celebra este año su 15.ª edición, mantiene su carácter solidario, ya que todos los participantes deben colaborar con el Banco de Alimentos de Vigo mediante la donación de alimentos no perecederos.

Antes de que arranque la ruta motorizada a las 16:00 horas, la jornada comenzará a las 11:00 horas en el barrio de Navia, donde se instalará la cabalgata estática. Durante esta actividad, los participantes repartirán caramelos y peluches a los más pequeños, manteniendo la tradición de acercar la Navidad a toda la familia.

Como cada año, todos los asistentes irán disfrazados de Papá Noel, tanto conductores como acompañantes, reforzando así la magia del evento y el espíritu de la fiesta. Como novedad de esta edición, se sortearán 1.000 motos Kymco, cuyo número estará relacionado con el sorteo del Niño en enero de 2026, lo que añade un atractivo extra para los participantes.

La ruta motera al completo

La ruta motera comenzará a las 16:00 horas y seguirá un recorrido diseñado para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad y ofrecer un espectáculo visual a todos los vigueses.

En la primera etapa, los moteros saldrán de la Calle Padre Seixas y continuarán por Rúa das Ufas, Teixugueiras, Camiño do Caramuxo, Avenida Florida, Padre Seixas, calle Porriño, Avenida Castelao (por el túnel de Praza América), Gran Vía (sentido ascendente, por el túnel de Plaza España), Gran Vía (sentido descendente), y calle Venezuela.

Tras este primer tramo, se realizará una parada enfrente a los Salesianos, donde los participantes serán recibidos por el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

La segunda ruta avanzará por Avenida de las Camelias, calle Álvaro Cunqueiro, Avenida de las Camelias nuevamente, Praza América (por el túnel), Avenida Castelao, Avenida Europa (girando a la izquierda pasada la glorieta de la VG-20), Teixugueiras, Rúa das Ufas (con una vuelta a la rotonda del barco), Teixugueiras, Rúa Limpiño, Rúa Padre Seixas y Rúa da Poza Cabalo.