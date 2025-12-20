Vigo adelanta la hora de cierre de la noria gigante para reducir el ruido: este es el nuevo horario

El Concello de Vigo ha decidido adelantar el cierre de la noria gigante de Navidad a las 22:00 horas de la noche todos los días de la semana, sin excepciones.

A pesar de que la empresa SONEN elaboró un informe técnico en el que se indica que no se detectan incumplimientos de los Objetivos de Calidad Acústica (OCA) durante el horario de funcionamiento hasta las 22:00 horas. Parece ser que sí se constatan superaciones de los niveles permitidos a partir de esa hora.

Hasta ahora, el horario era en días laborales de 17:00 a 22:30 horas. Sin embargo, a partir de mañana, 21 de diciembre este se iba a ampliar hasta las 23:00 horas los días entre semana. Exceptuando viernes sábados y festivos que quedarían hasta las 00:30 de la noche.

Si bien, ahora todos los días cumplirán con el mismo horario de cierre (menos el 24 y 31 de diciembre, cuyo horario ya se había ajustado a las celebraciones hasta las 20:00 horas).

Así, como medida correctora en materia de ruido, el Concello ha comunicado a la empresa la modificación del horario de funcionamiento de la noria, estableciendo el cierre a las 22:00 horas de lunes a domingo.

Así queda ahora el horario