Conciertos, magia, circo y mucho más: Todo lo que puedes hacer este fin de semana en Vigo

Conciertos, magia, Papanoelada Motera y mucho más: Todo lo que puedes hacer este fin de semana en Vigo

La gran protagonista de este fin de semana es, sin duda alguna, la música. Las salas y teatros de la ciudad olívica se llenarán de las voces e instrumentos de los mejores artistas, como es el caso de Gilberto Santa Rosa, Rafa Sánchez o Abraham Cupeiro.

Paralelamente, podremos disfrutar de otros conciertos temáticos de Navidad, así como de un espectáculo del Mago Invisible. Eso sí, no será este el fin de semana de la Papanoelada Motera, suspendida por la lluvia y trasladada al próximo sábado.

Conciertos del fin de semana

El artista Gilberto Santa Rosa es una de las citas más esperadas de este año

Durante estos días llegarán a la ciudad olívica tres de los artistas más esperados del mes: Gilberto Santa Rosa, quien viene con una propuesta de lo más festiva; Rafa Sánchez de La Unión con su gira por teatros: Biografía; y Abraham Cupeiro, que continúa con la presentación de su nuevo disco Loira.

¿Te los vas a perder?

El jueves 18 a las 20:30 horas aterriza en el Auditorio Mar de Vigo el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, conocido internacionalmente como El Caballero de la Salsa. Presentará en directo su espectáculo Navidades con Gilberto Santa Rosa.

El viernes 19 a las 20:30 horas se subirá al escenario del Teatro Afundación de Vigo el gran Rafa Sánchez, antiguo miembro del grupo de La Unión. Se presenta en la ciudad olívica como parte de su gira de 2025 Biografía, un recorrido cronológico en el que repasará los treinta y seis años que estuvo en la banda.

El viernes 19, para los amantes del rock que quieran llenarse del espíritu navideño, el grupo Wondercovers presenta en la sala Supersonic su fiesta WONDERCHRISTMAS 2025, a la que acudirán desde las 21:30 horas artistas como Leon Benavente, Amaro Ferreiro, Woyza, Pepe Solla y muchos más.

El sábado 20 a las 20:30 horas y el domingo 21 a las 18:00 y 20:30 horas podremos disfrutar de tres citas inéditas de una de las figuras de la música más importantes de la actualidad: Abraham Cupeiro. Tendrán lugar en el Teatro Afundación de Vigo.

Otros conciertos de Navidad del fin de semana

Cartel del concierto de la Orquesta Juvenil Kv2211

¿Te apetece salir a disfrutar de música en directo y llenarte del espíritu navideño de la ciudad olívica? En ese caso, tenemos dos propuestas gratuitas -una por la mañana y otra por la tarde- para este fin de semana.

Por un lado, el domingo 21 a las 12:00 horas se podrá disfrutar del concierto anual de Navidad de la Orquesta Infantil y Juvenil de Vigo, más conocida como Kv2211. Tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Vigo. En su repertorio se incluirá un cuento musicalizado y cantado por el mismo coro.

Por un lado, el domingo 21 a las 20:00 horas el Coro de Cámara Rías Baixas presentará un recital en la Colegiata de Vigo. La pieza que representarán será A Rosa de Inverno, que fusiona la música, emoción, espíritu navideño y narración en un espectáculo que amarán desde los más pequeños hasta los más adultos.

Espectáculo Nada es lo que Parece de El Mago Invisible

El nuevo espectáculo de El Mago Invisible aterriza este mes de diciembre en Vigo

El penúltimo fin de semana de diciembre no solo estará protagonizado por la magia de Papá Noel y la Navidad, sino que también traerá a la ciudad de Vigo el espectáculo de El Mago Invisible el sábado 20 y domingo 21. Ambas sesiones tendrán lugar a las 19:00 horas.

En este espectáculo la línea entre la realidad y la imaginación se borra por completo para dar paso a trucos de desaparición, imposibles desapariciones, mentalismo e ilusiones que dejarán al público boquiabierto.

Esto es Nada es lo que Parece, el nuevo show de magia que podrás disfrutar estas Navidades. ¡Consigue tus entradas en teuticket.com desde 25 euros!

Festival del Teatro Gorrilla

Cartel del Festival del Teatro Gorrilla

El sábado 20 y domingo 21 el Teatro Gorrilla de la ciudad olívica celebra su Fin de Era con un gran evento lleno de obradoiros, DJs, música y muchas más sorpresas.

La programación para ambos días es la siguiente:

Sábado, 20 de diciembre

11:30 horas - Obradoiro con Diego Buceta A Nubeira Gratis

19:00 horas - Show de varietés con Averío Galería Maraca Taquilla inversa

00:00 horas - Fin de fiesta con Chapamama La Fábrica de Chocolate Gratis



Domingo, 21 de diciembre

Conciertos a partir de las 18:00 horas en A Churruca

Taquilla inversa Iván Davila Noa Covelo Noel Quintela Cata Ukelele Bal Castro



Luces, mercadillos y atracciones de Vigo

Recorrido fotográfico por las luces de Navidad de Vigo Lino Escurís

Un plan imprescindible que hacer en la ciudad olívica es visitar el centro de la ciudad para disfrutar de las impresionantes luces, atracciones navideñas y mercadillos. Llevan encendidas desde el 15 de noviembre y se podrán disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre.

En Treintayseis hemos elaborado una breve guía de todas las actividades más relevantes de esta edición de 2025:

Luces y adornos navideños

Árbol de Navidad gigante - Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol

Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol Bola de Navidad - En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola

En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola Muñeco de nieve gigante - Situado en el Centro Comercial Vialia

Situado en el Centro Comercial Vialia Estrella de Belén - En la calle García Barbón, justo a la altura de la Escuela de Artes y Oficios

- En la calle García Barbón, justo a la altura de la Escuela de Artes y Oficios Ángeles gigantes tocando la trompeta - En la Escalinata Iglesia Santiago de Vigo

En la Escalinata Iglesia Santiago de Vigo Bosque Animado - En la Calle Policarpo Sanz

- En la Calle Policarpo Sanz Poblado de Navidad - En la Plaza da Pedra

- En la Plaza da Pedra Duendes Gigantes - En García Borbón

- En García Borbón Pórticos de Navidad - En Elduayen

- En Elduayen Bosque neurálgico de la Navidad - En la Porta do Sol

Mercados navideños

Mercadillo de la Alameda de Plaza de Compostela - Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más

Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más Mercadillo de Alameda de Bouzas - Complementario al anterior

Complementario al anterior Mercadillo del Centro Comercial Vialia - Contará con 75 casetas de diferentes opciones navideñas

Atracciones

Noria gigante - Ubicada en la Plaza de Compostela

Ubicada en la Plaza de Compostela Pistas de hielo - Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia

Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia Tren turístico - Dos trenes que recorren el centro de la ciudad y la zona de As Travesas.

Otras actividades

Belén Monumental - Como novedad de esta edición del año 2025, Cies Market presenta un gran belén con 20 figuras a tamaño real

Pistas de Hielo - Vialia on Ice y Samil

La Navidad de Vigo, sobre hielo Treintayseis

Por un lado, el espacio Vialia on Ice ha sido instalado durante todo el mes de diciembre para ofrecer a niños y adultos una experiencia navideña inolvidable. Además, será complementada con la presencia de un mercadillo de 75 casetas y el muñeco de nieve gigante luminoso.

La pista de hielo instalada en el Centro Comercial Vialia dispone de 540 metros cuadrados donde podrá patinar todo aquel que lo desee. ¡No hay límite de edad!

También habrá una pista de hielo infantil de 200 metros cuadrados, un tobogán de trineos neumáticos y un tren de navidad.

Por otro lado, el barrio olívico de Samil se suma a las actividades navideñas con la instalación de una pista de hielo de tamaño medio, ideal para los pequeños y adolescentes, y un recorrido de karts.

Los horarios de los días lectivos serán de 16:30 a 22:00 horas, mientras que los de vacaciones, festivos y fin de semana serán de 11:00 a 22:30 horas.

Por otro lado, el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero los horarios serán de 11:00 a 19:00 horas.

Por último, el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será de 16:30 a 22:30 horas.

Explora Dinosaurs

La exposición que adultos y niños podrán disfrutar estas Navidades

La Avenida de Castelao regresa a la Prehistoria con la nueva exposición Explora Dinosaurs, que estará abierta al público todo el mes de diciembre. Un plan diferente que se puede disfrutar en compañía de familia o amigos.

Se trata de una exposición interactiva llena de fósiles y con réplicas de animatrónicos en movimiento de dinosaurios. Los días que está abierta al público y sus respectivos horarios se pueden consultar directamente en su página de Instagram:

Las entradas están a la venta desde 10 euros para los adultos y 8 euros para los niños de entre 2 y 12 años. Se pueden conseguir online en ticketrona.com

Circo de Nadal - Viaxe a Polaris

El espectáculo circense de 'Viaxe a Polaris' se podrá disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre

El Circo de Nadal, que ya hizo su parada en la ciudad olívica el pasado 29 de noviembre, presenta a lo largo de todo el mes de diciembre su nuevo espectáculo: Viaxe a Polaris en la Avenida de Castelao (Coia).

El mundo del circo, la música y el teatro se fusionan para emocionar al público con una historia que habla de esperanza, magia, luz y fantasía. Los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace.

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este espectáculo con toda la familia!