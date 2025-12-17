O Porriño (Pontevedra) pone en marcha el tren do Nadal: fechas y horarios

El tren do Nadal de O Porriño se ha puesto en marcha este miércoles y circulará por las calles de la villa hasta el 5 de enero.

Desde hoy y hasta el viernes, las tardes estarán destinadas a los niños y niñas de los colegios de Ribeira, Cruz Budiño, Antonio Palacios y Fernández López, así como a los usuarios de Aceesca.

A partir del sábado, 20 de diciembre, se abrirá para el público en general, formando parte de la programación cultural y festiva que ofrece el Concello, y que se puede consultar en ecultura.net.

El tren do Nadal circulará del 20 al 23 y del 26 al 29 de diciembre de 11:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, sólo funcionará en horario de mañana.

En enero, funcionará con los mismos horarios los días 2, 3 y 4, y el día 5 sólo en horario de mañana, y formará parte de la Cabalgata de Reyes.