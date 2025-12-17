El Paseo de Alfonso de Vigo acogerá la novena edición del mercado de arte, artesanía e ilustración Mona Cedida

Este viernes y sábado, 19 y 20 de diciembre, A Póla, en el Paseo de Alfonso, acogerá la celebración de la novena edición del mercado de arte, diseño e ilustración Mona.

La terraza del local reunirá, de 16:30 a 21:00 horas, diferentes artistas que ofrecerán ilustración botánica, cerámica, acuarela, pegatinas, manga, joyería hecha a mano, dibujo realista, pintura acrílica, láminas y postales.

La ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, cofundadora del mercado, ha señalado que el objetivo es "llevar el arte a lugares inesperados, mostrando el trabajo de artistas emergentes y consolidados a un público amplio" para "democratizar la cultura, haciéndola accesible y sorprendente fuera de museos o galerías tradicionales".