La cultura gallega triunfa en prime time con la actuación de una rondalla al ritmo de ACDC

La Revuelta de anoche tuvo un marcado acento gallego gracias al protagonismo de una rondalla del área de Vigo. Javier Gutiérrez y Daniel Sánchez Arévalo visitaron el programa para presentar su nueva película Rondallas, que se estrena en cines el próximo 1 de enero para empezar el año con buen pie.

Durante la entrevista no faltaron las típicas bromas de Broncano ni las ocurrencias de Grison, a las que ambos invitados se sumaron con naturalidad desde el primer minuto. El momento más especial llegó al final del programa, cuando Gutiérrez y Arévalo sorprendieron al público -especialmente gallego- con una actuación en directo de una rondalla formada por músicos de diferentes puntos de las Rías Baixas.

Thunderstruck, de ACDC, al ritmo de una rondalla

El cierre del programa llegó con una actuación muy especial a cargo de la Rondalla Gran Sol, creada expresamente para la película Rondallas. Esta formación está compuesta por miembros de diferentes agrupaciones del área de Vigo, uniendo entre todos la tradición y el honor por la cultura gallega.

Ante la mirada del público y de todos los espectadores, interpretaron una sorprendente versión de Thunderstruck, de ACDC, demostrando la enorme versatilidad de la música de rondalla y sorprendiendo a todo el mundo, tal y como se ha demostrado en los cientos de comentarios en las redes sociales.

El propio programa afirmó: "Es insuperable nuestra cultura", ya que en las últimas semanas han llevado a grupos de diferentes comunidades e idiomas, dando visibilidad a la gran diversidad de culturas que hay en este país.

En cuanto a las rondallas, lejos de limitarse a piezas tradicionales, las rondallas gallegas incorporan grandes éxitos de la música, adaptándolos a instrumentos tan característicos como las gaitas o las panderetas, entre otros.

Así, con la participación del público siguiendo las órdenes del rondalleiro mayor, el espectáculo fue increíble.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Galicia calidade, sin duda", dijo un usuario en las redes de La Revuelta. "Toda una sorpresa actuar así", comentó otro. Incluso, gallegos ilusionados por dar visibilidad a nuestra cultura: "Como gaiteira que soy, me ha hecho tremenda ilusión ver esto" o "Como gallega solo puedo decir: qué suerte haber estado hoy en el programa".

Sinopsis de Rondallas, 1 de enero en cines

Dos años después del naufragio de un barco pesquero que marcó profundamente a una localidad marinera de Galicia, el pueblo intenta cerrar una etapa de dolor. Para ello, deciden reunirse de nuevo alrededor de la rondalla, una formación de música popular que reúne a varias generaciones.

El objetivo es preparar su participación en un certamen frente a otras localidades cercanas, pero, más allá de la competición, lo que de verdad les une son las ganas de salir adelante después de la tragedia que sacudió al pueblo.