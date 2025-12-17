La carta para Papá Noel y los Reyes Magos en Galicia se llena de disfraces: estos son los más pedidos Don Disfraz

Juegos de mesa, videojuegos, muñecas o bicicletas son algunos de los regalos clásicos que se pueden encontrar en la mayoría de las cartas que los más pequeños de la casa escriben para pedirles los regalos tanto a Papá Noel como a los Reyes Magos. Pero desde hace años, hay una cada vez mayor tendencia a que, entre las peticiones, se encuentre un disfraz.

La Navidad queda encapsulada entre dos fechas tradicionales donde disfrazarse es una costumbre: Samaín o Halloween y Carnaval o Entroido. Pero esto no quita que, a rebufo de lo primero, a finales de octubre y principios de noviembre, o en previsión de lo segundo, que este año en la ciudad olívica se celebrará del 12 al 17 de febrero, de Jueves a Martes de Carnaval, el disfraz sea una pieza codiciada.

Pero no sólo hay que pensar en aquellos disfraces "enteros", sino también en los complementos navideños, como gorros de Papá Noel, diademas con espumillón o cuernos de reno, que hacen las veces de añadido incluso en adultos en fechas señaladas, como Nochebuena, Navidad o Fin de Año. Sin olvidarse, por supuesto, del Grinch, tan aclamado por algunos en estos días.

Al igual que ocurre en Halloween y Carnaval, los disfraces más demandados para esta época suelen estar marcados por las tendencias en televisión y cine; este año, parece que hay unos personajes que no tienen rival: Las Guerreras del K-Pop. Las componentes del grupo HUNTR/X, Rumi, Mira y Zoey, han supuesto toda una revolución y se han convertido en el gran fenómeno de Netflix, convertida, con 236 millones de visionados, en la película más vista de la historia de la plataforma.

Así lo confirman desde Don Disfraz, la empresa gallega situada en Ponteareas y una de las líderes del mercado de este producto, tanto en tienda como online, que los sitúan como los más vendidos para regalar, consolidando su posición como fenómeno entre el público infantil. "También los de superhéroes, películas como Harry Potter, disfraces de profesiones como bombero o policía e incluso de animales, donde este año el más buscado es el de capibara", añade su CEO, Roberto Domínguez.

Disfraces navideños

En este caso, la empresa pontareana, que anuncia cifras récord para esta campaña navideña, señala un gran protagonista entre los disfraces más demandados, y es una de sus habituales creaciones exclusivas: la Cesta de Navidad, producto estrella por el momento, con más de 500 unidades vendidas.

Llama la atención, también, entre los más vendidos el de El Gordo de Navidad, cuyo disfraz es una mezcla entre el cupón de la Lotería y la caracterización de un hombre orondo en calzoncillos. Desde su lanzamiento el año pasado, sigue ubicado entre los más solicitados.

No pueden faltar los disfraces para caracterizarse como Papá Noel, los Reyes Magos, el ya mencionado Grinch, elfos o los pajes. También, dada la cada vez más notable y habitual participación en las Papanoeladas moteras, los gorros para cascos de moto de estos mismos personajes típicos de la Navidad.

También hay gran demanda de disfraces para la San Silvestre, la carrera popular que cierra el año el día 31 convertida en una gran fiesta, donde muchos de los participantes acompañan el recorrido con sus disfraces con los que, incluso, pueden ganar un premio una vez traspasada la meta.

Sin ir más lejos, en la edición del año pasado, recorrieron las calles viguesas Spiderman, elfos, dobles de Iago Aspas, robots, tiburones, Power Rangers, Wally o personajes de Star Wars.