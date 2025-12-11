Un tradicional Belén submarino vuelve a varios lugares de Galicia: 15 años de historia y 32 buceadores voluntarios

Colocar el Belén es una de las formas más representativas de celebrar la Navidad. Desde sencillas escenas del Nacimiento hasta montajes mucho más elaborados, estas representaciones llegan a los hogares españoles de tradición.

Sin embargo, el espíritu navideño no se queda solo en tierra: el mar también cuenta con su propio portal submarino, instalado entre peces y algas por un grupo de buceadores que, desde hace 15 años, lo coloca cada Navidad en distintos puntos de la costa gallega.

Un Belén entre peces y algas

Cada familia tiene sus propias tradiciones navideñas, y Joaquim Kinito, junto con un grupo de buceadores, no es la excepción. Este portugués instala cada Navidad un par de Belenes en las Rías Baixas: uno en Vigo y otro en Vilagarcía de Arousa.

El Belén de este grupo de buceadores no es un Belén tradicional, ya que convierten las botellas de oxígeno en un Pesebre en el que aparecen algunas de las figuras principales: la Virgen María, San José, el Niño Jesús, la mula, el burro y Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar.

Este año, uno de estos peculiares nacimientos se ha instalado en aguas de Vigo, en Cangas do Morrazo, mientras que el otro permanecerá sumergido durante toda la Navidad cerca de Vilagarcía de Arousa. "Nos gusta celebrar la Navidad", confiesa Joaquim Kinito.

En una conversación con este medio, el buceador portugués explica que este 2025 han colaborado un total de 32 voluntarios: 22 en Vigo (con la participación también de Buceo Islas Cíes) y los 10 restantes en Vilagarcía.

Además, durante la colocación de cada Belén, los buceadores se sumergen caracterizados como las propias figuras del Nacimiento. "Nos vestimos con las figuras del Belén y nos sumergimos bajo el agua con los disfraces", comenta.

Los Belenes permanecen bajo el agua toda la Navidad, entre peces, algas y otros buceadores curiosos, y después, el día de Reyes, bajan a recuperar el Belén. "Estarán bajo el agua durante un mes", indica Joaquim.

Así, estos peculiares Nacimientos, elaborados a partir de botellas de oxígeno, se han consolidado como una tradición entre este grupo de buceadores portugueses, que además documentan todo el proceso en vídeo para que cualquiera pueda disfrutarlo.

Esta costumbre cumple ya su aniversario número 10, pero no es la única inmersión temática que realizan a lo largo del año. También aprovechan otras celebraciones, como Carnaval o Halloween, para decorar (temporalmente) el fondo del mar.