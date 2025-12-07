Vigo enciende la Navidad de Vialia on Ice

La Navidad ya está al completo en Vigo, tras el encendido de luces este sábado en Vialia. El espacio Vialia on Ice ubicado en el centro comercial celebró en la tarde de ayer una fiesta para encender el gran árbol que preside el espacio.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, participó en el evento, en el que, tras pulsar un gran botón rojo, el centro comercial se iluminaba para estas fechas festivas.

El complejo situado en la terraza del centro comercial es una de las novedades de este año. Aquí ofrece un mercadillo de 75 casetas, que se puso en marcha el sábado 22 de noviembre, con un gran árbol de Navidad de 15 metros de alto. También cuenta con un tobogán de trineos neumáticos, que por el momento no se ha abierto al público, y un tren infantil.

Otra protagonista es la pista de hielo, que abrió hace justo una semana. El precio es de 8 euros por media hora; eso sí, es obligatorio el uso de guantes, por lo que en caso de no llevarlos desde casa, se deberá pagar otros 2 euros: un total de 10 euros por 30 minutos de uso de la pista, con patines y guantes.

Cubierta por una gran carpa que la protege de la lluvia, cuenta 540 metros cuadrados, decoración navideña y trineos para ayudar a los principiantes a mantener el equilibrio.