La comarca de Vigo enciende este fin de semana sus luces de Navidad

Hace poco más de tres semanas, el 15 de noviembre, el árbol de la Puerta del Sol se iluminó, y con él casi 12 millones de LED, dando el pistoletazo de salida para el resto de la comarca, que ha ido progresivamente poniendo en marcha sus adornos lumínicos.

El fin de semana pasado, viernes y sábado, fue el turno de O Porriño, Baiona y de Gondomar y Redondela, respectivamente. Una semana después, cinco municipios más cogerán el testigo para poner en marcha sus agendas navideñas al son de las luces y los ya imprescindibles eventos de encendido.

Nigrán, Ponteareas, Moaña, A Guarda y Mos ya están preparados para las celebraciones, que ofrecerán planes para toda la familia y alternativas en caso de lluvia.

Nigrán

La Plaza del Concello de Nigrán acogerá a partir de las 18:00 horas un evento que arrancará con la actuación de Peter Punk. Una hora después, a las 19:00 horas, está previsto el encendido de miles de luces de colores que vestirán el municipio durante todas las fiestas.

Después, el programa incluye chocolatada, fotomatón y la música del DJ Chimo Cabreira, con alternativa bajo techo en el Auditorio Municipal en caso de lluvia.

Moaña

En el municipio morracense, el encendido empezará media hora después, a las 18:30 horas, en los Jardines del Concello, y se extenderá hasta las 19:30 horas. Contará con 132 arcos luminosos en el centro urbano y las parroquias y 77 farolas estarán decoradas con luces LED.

Además, el encendido de las luces coincidirá con la inauguración de la II Festa do Marisco e do Bó Xantar en la plaza de abastos, que se prolongará todo el fin de semana con música en directo, gastronomía y diferentes actividades.

Ponteareas

También hoy, viernes 5 de diciembre, se encenderán las luces en Ponteareas. Será a partir de las 19:00 horas en la Praza de Bugallal.

El evento contará con animación y chocolatada popular y supone el arranque a un amplio calendario que incluye videomapping en la fachada del Concello, mercado de Nadal, tren turístico, conciertos, encuentros de panxoliñas y una fiesta de pre Fin de Año, entre otras actividades.

A Guarda

Aunque no será Ferrero Rocher el encargado de iluminar A Guarda, la Praza do Reló acogerá hoy a partir de las 18:00 horas la celebración para el encendido de las luces de Navidad.

Desde las 18:00 horas habrá juegos y pintacaras a cargo de "Os trasnos do Nadal", que animarán a las familias antes del acto central, que será a las 19:00 horas. Con las luces brillando, la fiesta seguirá con música y baile.

Mos

La ronda de encendidos de la comarca lo cierra Mos el sábado, 6 de diciembre. Antes del gran evento, el día arrancará a las 12:00 horas y hasta las 22:00 horas con la celebración del "Queda en Mos", la campaña para promocionar el comercio y la hostelería local, que se extenderá hasta el domingo en el Pazo de Mos.

La jornada incluye más de una veintena de stands, propuestas gastronómicas y actuaciones durante todo el día, con un gran evento de encendido de las luces de Navidad a partir de las 17:00 horas, que incorpora show LED, talleres infantiles y conciertos que se alargan hasta la noche.