Aterriza en Vigo la aventura medieval gratuita que no puedes perderte: "El mejor juego de roles ocultos"

Llega a Vigo uno de los juegos de realidad alternativa más populares del momento. Si eres seguidor de los juegos de roles, presta mucha atención, porque te aseguramos que es una cita que no vas a querer perderte. El próximo 28 de diciembre en Café UF, rúa do Pracer, 19, en Vigo, podrás jugar totalmente gratis a 'Blood on the clocktower'.

Es un juego social de deducción de varios jugadores y un narrador. Cada persona recibe un rol secreto de "bueno" o "malo" con habilidades únicas. El equipo bueno intenta compartir pistas y descubrir quién es el demonio, mientras que el equipo malvado miente y manipula. Gana quien logre engañar y sobrevivir.

De qué trata el juego

El aclamado juego de roles ocultos 'Blood on the clocktower' llega a Vigo. La partida tendrá lugar en el pueblo de Ravenswood, un demonio que se esconde entre los habitantes: por la noche asesina en secreto y, durante el día, todos deben debatir y votar para ejecutar al supuesto culpable. Los jugadores se dividen en dos bandos - aldeanos y forasteros contra el demonio y sus esbirros- sin saber quién es quién.

El juego "pondrá a prueba vuestra capacidad de deducción, el instinto para saber cuándo confiar en los demás y cuándo no, para engañar, para convencer...", indican desde sus redes sociales.

¿Cuándo y dónde?

Se han propuesto dos fechas para el evento: el 14 de diciembre (ya sin plazas disponibles) y el 28 de diciembre, para la cual aún estás a tiempo de apuntarte.

La sesión del 28 de diciembre se celebrará en horario de 19:30 a 22:00 horas. La actividad es gratuita y está dirigida a participantes mayores de 16 años, con un aforo máximo de 15 plazas y un mínimo de 8 para poder llevarla a cabo.

Si quieres asistir, solo tienes que ponerte en contacto con Juegos Realidad Alternativa de Vigo y reservar tu plaza por correo electrónico, WhatsApp, redes sociales o a través del formulario disponible en su página web.

El lugar de encuentro será la terraza interior del Café UF, en la Rúa do Pracer, 19 (Vigo).