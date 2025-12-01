Juan, el lotero más famoso junto al árbol de Navidad de Vigo: "En verano ya vendemos décimos a gente de otros países"

La Lotería de Navidad se vive con mucha más intensidad y emoción que cualquier otro sorteo del año. ¿El motivo? Probablemente la ilusión que genera esta época, reflejada en el ambiente de cualquier lugar cuyas calles se llenan de luces de colores. Por eso, muchas personas que nos visitan de fuera de Galicia durante el verano regresan a sus países con un décimo bajo del brazo.

Juan lleva años al mando de la administración Porta do Sol, justo al lado del famoso árbol de Navidad de Vigo, y desde Treintayseis nos hemos puesto en contacto con él para conocer cómo está yendo la venta de décimos este 2025 y si recibe muchos turistas, tanto del resto de España como del extranjero.

"El palmarés nuestro es importante"

En el sorteo de 2024, la Administración Porta do Sol vendió décimos del tercer premio (11.840), de los dos cuartos premios (77.768 y 48.020) y de un quinto premio (74.778). En declaraciones a este medio por aquel entonces, Juan aseguró que pudo repartir aproximadamente 60.000 euros de uno de los cuartos, 20.000 del otro, 50.000 del tercero y un quinto, alcanzando un total de 120.000 o 130.000 euros.

No era la primera vez que la administración repartía premios: en 2023 ya había vendido varios quintos premios y también un pellizco de 'El Gordo'. Por ello, esta Administración es una de las más reconocidas de Vigo. Tanto es así, que desde el verano ya vende décimos, y en Navidad, los turistas que llegan a la ciudad por las luces no se marchan sin pasar a por su décimo.

"Llega mucha gente de fuera recomendada que viene a Vigo a ver las luces. Junto al árbol esta es la administración que más premios da", asegura Juan en una conversación con este medio. "El palmarés nuestro es importante", afirma sobre los premios que han vendido a lo largo de los años, algo que les llena de alegría.

Este lotero nos cuenta que la Lotería de Navidad de España es la más famosa del mundo, y que por ello atrae a mucha gente de fuera. "La gente que está fuera viene en verano. Vendemos muchos décimos a gente de otros países. Es gente que está en la emigración".

Los compradores llegan de lugares como Suiza, Francia o Alemania, y llevan los décimos para sus familiares: "Vienen, incluso, del otro lado del charco", afirma. La venta empieza el 1 de julio, y según Juan, cada vez hay más visitantes: "La gente que antes no venía tanto ahora tiene más posibilidades y viene mucha más gente".

Destaca además la influencia en nuestros vecinos de Portugal: "No te cuento los portugueses como vienen ahora, vienen buscando 'El Gordo' como locos", dice entre risas este lotero.

Premios del Sorteo de la Lotería de Navidad

Se estima que cada gallego gastará de media 83,29 euros en lotería para el Sorteo de Navidad este 2025, 70 millones más que el año anterior. Como todos los años, miles de españoles se sentarán frente a su televisor o encenderán su radio para seguir en directo el sorteo que se llevará a cabo el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.

El Gordo reparte 4 millones de euros por serie; el segundo premio 1.250.000 euros por serie; el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie; dos cuartos premios (200.000 euros por serie); y ocho quintos (60.000 euros). Veremos si este año cae uno de los más altos en Vigo.