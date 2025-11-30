Estos son todos los grandes conciertos de los que puedes disfrutar este diciembre 2025 en Vigo

Desde el desgarrador intimismo de Alice Wonder, pasando por la raíz y canción de autor que tan bien caracteriza a Valeria Castro y terminando con el mejor sonido flamenco de André Reyes. Estos son solo algunos de los conciertos de los que podremos disfrutar este diciembre.

Muchos de estos artistas son demandados a nivel nacional e internacional. Es una oportunidad única para poder disfrutar de una inolvidable velada escuchando su música en compañía de amigos o familia. ¡No te lo pienses más y reserva tus entradas!

6 de diciembre: Alice Wonder

La última parada de Momentos Alhambra en Vigo estará protagonizada por Alice Wonder

El sábado 6 a las 22:00 horas el ciclo Momentos Alhambra vuelve a presentar en Vigo una nueva sesión de la mejor música nacional e internacional. En este caso, será el turno de Alice Wonder de encender cada rincón de Island Club.

La cantautora, con apenas 24 años, irrumpe con fuerza en la escena musical española y ya amasa grandes éxitos con su álbum debut Firekid. Paralelamente, también goza de colaboraciones con Guillermo Galván, Xoel López, Rayden y David Fonseca.

Las entradas se pueden conseguir desde 22 euros en Ataquilla.com

8 de diciembre: Valeria Castro

Cartel de la gira 'El cuerpo después de todo' de Valeria Castro

El lunes 8 continuamos con las grandes citas musicales del mes con un concierto de la cantautora Valeria Castro, quien se presentará en el Auditorio Mar de Vigo a las 21:00 horas para presentar las canciones de su nuevo y más íntimo álbum: El cuerpo después de todo.

Esta artista reúne, entre otros, el premio al Mejor Álbum de Raíz en los Premios MIN y ha colaborado con figuras de la música nacional e internacional tan importantes como Julieta Venegas, Vetusta Morla, Alejandro Sanz o Sílvia Pérez Cruz.

Las últimas entradas están disponibles en teuticket.com desde 35 euros.

18 de diciembre: Gilberto Santa Rosa

El puertorriqueño dará un concierto en la ciudad olívica a mediados de mes

El jueves 18 a las 20:30 horas aterriza en el Auditorio Mar de Vigo el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, conocido internacionalmente como El Caballero de la Salsa.

Presentará en directo su espectáculo Navidades con Gilberto Santa Rosa, un show especial que hará que se le contagie el espíritu navideño a todo el público. Ofrecerá un emocionante recorrido por los mayores éxitos de su carrera.

Las entradas se pueden conseguir por teuticket.com desde 55 euros.

19 de diciembre: Rafa Sánchez

Rafa Sánchez de La Unión vuelve a los escenarios con un concierto inédito en Vigo

El viernes 19 a las 20:30 horas se subirá al escenario del Teatro Afundación de Vigo una de las voces más emblemáticas de la historia de la música española: Rafa Sánchez, antiguo miembro del grupo de La Unión.

Se presenta en la ciudad olívica como parte de su gira de 2025 Biografía, un emocionante recorrido cronológico en el que repasará sobre los escenarios los treinta y seis años que estuvo en la banda.

Las entradas están a la venta desde 25,30 euros en Ataquilla.com

20 y 21 de diciembre: Abraham Cupeiro

Loira, el nuevo trabajo de Abraham Cupeiro

El sábado 20 a las 20:30 horas y el domingo 21 a las 18:00 y 20:30 horas podremos disfrutar de tres citas inéditas de una de las figuras de la música más importantes de la actualidad: Abraham Cupeiro. Tendrán lugar en el Teatro Afundación de Vigo.

En esta ocasión, el autor aterriza en la ciudad olívica para presentar su más reciente proyecto: Loira, un álbum en el que hace homenaje a su perra mestiza con un recopilatorio de canciones y creaciones de temáticas dispares.

Las entradas para cualquiera de los tres días se pueden conseguir desde 17,30 euros en Ataquilla.com

27 de diciembre: Los Secretos

Uno de los últimos grandes conciertos del año vendrá de la mano del grupo de Los Secretos

El sábado 27 a las 21:00 horas conquistarán el Auditorio Mar de Vigo el grupo de Los Secretos, quienes vuelven a recorrer toda España para seguir presentando en directo sus mayores éxitos.

Una vez más, darán un espectáculo con la banda al completo, donde podremos disfrutar de las guitarras de Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo y Txetxu Altube, el bajo de Juanjo Ramos, el piano de Jesús Redondo y la batería de Santi Fernández.

Puedes conseguir tus entradas en teuticket.com desde 30 euros.

