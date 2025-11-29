Estos son todos los eventos de diciembre 2025 en Vigo para disfrutar de la época navideña

El último mes del año se despide de la ciudad de Vigo con grandes eventos para todos los públicos. Desde los conciertos de Alice Wonder, Valeria Castro o Los Secretos hasta grandes espectáculos como Galicia Magic Fest o REINVENTIO.

Aunque tampoco podremos pasar por alto las grandes protagonistas de esta época: las luces de Navidad, que se han convertido en una atracción turística que atrae a personas de alrededor de toda España y Europa hasta la ciudad olívica.

Conciertos del mes en Vigo

Uno de los últimos grandes conciertos del año vendrá de la mano del grupo de Los Secretos

El año se cierra con el mes de diciembre, que traerá grandes artistas y grupos para que podamos darle un fin por todo lo alto a esta temporada 2025: Alice Wonder, Valeria Castro, Gilberto Santa Rosa... ¡Y muchos más!

En Treintayseis hemos hecho una lista de las citas musicales que ninguna persona debe perderse. ¿Cuáles te vas a apuntar en tu agenda?

El sábado 6 a las 22:00 horas el ciclo Momentos Alhambra presenta un concierto inédito de Alice Wonder, quien encenderácada rincón de Island Club. La cantautora, con apenas 24 años, irrumpe con fuerza en la escena musical española y ya amasa grandes éxitos con su álbum debut Firekid.

El lunes 8 continuamos con las grandes citas musicales con un concierto de la cantautora Valeria Castro, quien se presentará en el Auditorio Mar de Vigo a las 21:00 horas para presentar las canciones de su nuevo y más íntimo álbum: El cuerpo después de todo.

El jueves 18 a las 20:30 horas aterriza en el Auditorio Mar de Vigo el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, conocido internacionalmente como El Caballero de la Salsa. Presentará en directo su espectáculo Navidades con Gilberto Santa Rosa.

El sábado 27 a las 21:00 horas conquistarán el Auditorio Mar de Vigo el grupo de Los Secretos, quienes vuelven a recorrer toda España para seguir presentando en directo sus mayores éxitos. Una vez más, darán un espectáculo con la banda al completo.

Todo el mes: Luces, mercadillos y atracciones de Vigo

La Puerta del Sol de Vigo decorada por Navidad. lino escurís

Un plan imprescindible que hacer en la ciudad olívica es visitar el centro de la ciudad para disfrutar de las impresionantes luces, atracciones navideñas y mercadillos. Llevan encendidas desde el 15 de noviembre y se podrán disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre.

En Treintayseis hemos elaborado una breve guía de todas las actividades más relevantes de esta edición de 2025:

Luces navideñas

Árbol de Navidad gigante - Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol

Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol Bola de Navidad - En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola

En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola Muñeco de nieve gigante - Situado en el Centro Comercial Vialia

Mercados navideños

Mercadillo de la Alameda de Plaza de Compostela - Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más

Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más Mercadillo de Alameda de Bouzas - Complementario al anterior

Complementario al anterior Mercadillo del Centro Comercial Vialia - Contará con 75 casetas de diferentes opciones navideñas

Atracciones

Noria gigante - Ubicada en la Plaza de Compostela

Ubicada en la Plaza de Compostela Pistas de hielo - Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia

Todo el mes: Pista de Hielo - Vialia on Ice

Ya es Navidad, también, en el Centro Comercial Vialia Vigo

El espacio Vialia on Ice ha sido instalado durante todo el mes de diciembre para ofrecer a niños y adultos una experiencia navideña inolvidable. Además, será complementada con la presencia de un mercadillo de 75 casetas y el muñeco de nieve gigante luminoso.

La pista de hielo instalada en el Centro Comercial Vialia dispone de 540 metros cuadrados donde podrá patinar todo aquel que lo desee. ¡No hay límite de edad!

También habrá una pista de hielo infantil de 200 metros cuadrados, un tobogán de trineos neumáticos y un tren de navidad.

Todo el mes: Pista de Hielo y Karts en Samil

Las actividades del barrio de Samil

El barrio olívico de Samil se suma a las actividades navideñas con la instalación de una pista de hielo de tamaño medio, ideal para los pequeños y adolescentes, y un recorrido de karts.

Los horarios de los días lectivos serán de 16:30 a 22:00 horas, mientras que los de vacaciones, festivos y fin de semana serán de 11:00 a 22:30 horas. Por otro lado, el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero los horarios serán de 11:00 a 19:00 horas. Por último, el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será de 16:30 a 22:30 horas.

Todo el mes: Circo de Nadal - Viaxe a Polaris

El espectáculo circense de 'Viaxe a Polaris' se podrá disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre

El Circo de Nadal, que ya hizo su parada en la ciudad olívica el pasado 29 de noviembre, presenta a lo largo de todo el mes de diciembre su nuevo espectáculo: Viaxe a Polaris en la Avenida de Castelao (Coia).

El mundo del circo, la música y el teatro se fusionan para emocionar al público con una historia que habla de esperanza, magia, luz y fantasía. Los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace.

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este espectáculo con toda la familia! Las entradas están disponibles desde 9,60 euros en ticketrona.com

Todo el mes: Olaf presenta... Cuentos Musicales

Cartel de las actividades de cuentacuentos que tendrán lugar en el Centro Comercial A Laxe

Uno de los personajes más entrañables de la ficción, el muñeco de nieve conocido como Olaf, será el maestro de ceremonias de este nuevo espectáculo en el que los más pequeños de la familia podrán disfrutar de cuentos, magia y música en directo.

Este show, ya iniciado el 29 de noviembre, se podrá disfrutar a lo largo de todo el mes. Dependiendo del día de la semana, Olaf contará a su audiencia un cuento diferente. Los martes será Peter Pan, los miércoles el Libro de la Selva, los jueves Vaiana, los viernes Frozen, los sábados Aladdín y los domingos Encanto.

Se podrá disfrutar en el Centro Comercial A Laxe por el precio de 8 euros por persona. Las entradas se pueden reservar en entradas.vigoplan.com

Todo el mes: Explora Dinosaurs

La exposición que adultos y niños podrán disfrutar estas Navidades

La Avenida de Castelao regresa a la Prehistoria con la nueva exposición Explora Dinosaurs, que estará abierta al público todo el mes de diciembre. Un plan diferente que se puede disfrutar en compañía de familia o amigos.

Se trata de una exposición interactiva llena de fósiles y con réplicas de anomatrónicos en movimiento de dinosaurios. Los días que está abierta al público y sus respectivos horarios se pueden consultar directamente en su página de Instagram:

Las entradas están a la venta desde 10 euros para los adultos y 8 euros para los niños de entre 2 y 12 años. Se pueden conseguir online en ticketrona.com

Todo el mes: Feira de Arte de Nadal 2025 - Arte e Cor

La Feria de Arte de Navidad se inaugurará a inicios de este fin de semana

Desde el jueves 27 de este mes hasta el miércoles 7 de enero se podrá disfrutar de la Feria de Arte de Navidad bautizada como Arte e Cor.

Se podrá visitar en el Centro Comercial A Laxe todos los días con un horario de 12:00 a 14:00 horas y 17:00 a 22:00 horas.

La entrada será gratuita. En la feria participarán diferentes puestos artesanales de pintura, escultura, grabado y muchísimo más.

6 de diciembre: El libro musical de Luli Pampín

El show infantil 'El libro musical' de Luli Pampín

El sábado 6 a las 12:00 y 17:00 horas llega Luli Pampín al Auditorio Mar de Vigo con su nuevo show El libro musical, un espectáculo ideal para disfrutar con los más pequeños de la familia.

Nos adentraremos en el mundo mágico y musical de Luli Pampín, donde conoceremos a Polvoso, un misterioso personaje que hace que las páginas olvidadas queden vacías y sin nada que contar.

Para evitar esto, Luli se propondrá crear un libro musical que esté abierto, lleno de alegría y luz.

Las entradas ya están a la venta en teuticket.com desde 32 euros

10 de diciembre: Representación de Camino a la Meca

Uno de los momentos de la obra 'Camino a la Meca' que será representada este diciembre en Vigo

El miércoles 10 a las 20:30 horas tenemos cita con el mejor teatro en el Auditorio Teatro Afundación, pues tendrá lugar la representación de Camino a la Meca.

La historia cuenta la experiencia de una mujer real, Helen Martins, quien se reveló contra los estamentos de su época para buscar su libertad. Así es como creó un gran jardín lleno de esculturas y objetos de vidrios: El Camino a la Meca.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 17,80 euros.

13 y 14 de diciembre: Tarzán, El Musical

El Musical de Tarzán llega a la ciudad olívica a mediados de mes

El sábado 13 y domingo 14 en el Auditorio Mar de Vigo se podrá disfrutar del musical de una de las películas más icónicas de nuestra infancia: Tarzán.

La historia da inicio con John, el hijo de una pareja de aristócratas fallecida a finales del siglo XIX. El muchacho aprendió a convivir con una manada de gorilas, aunque esto cambia cuando conoce a Jane, parte de un equipo de investigadores.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este emocionante musical con canciones originales e historia que consiguió enamorar a varias generaciones.

Las entradas se pueden conseguir en teuticket.com desde 40 euros.

14 de diciembre: REINVENTIO

El gran espectáculo REINVENTIO llega a la ciudad herculina a inicios del año 2026

El domingo 14 llegan al Teatro Afundación de la ciudad olívica dos sesiones exclusivas del nuevo espectáculo REINVENTIO. La primera de ellas iniciará a las 18:00 horas y la segunda será a partir de las 20:30 horas.

Este emocionante show fusiona magistralmente el circo, la danza y la magia para sumergir al público en un universo onírico similar a un cabaret narrativo vibrante.

Toda la familia podrá disfrutar de apariciones y desapariciones imposibles, levitaciones que desafían la gravedad... ¡Y muchísimo más! ¿Lo quieres descubrir? Entonces no te lo pienses más y consigue las entradas de REINVENTIO en Ataquilla.com desde 11,60 euros.

20 de diciembre: XV Papanoelada Motera

La ruta motera más navideña del año llega este mes a la ciudad olívica

El sábado 20 tendrá lugar la 15.ª edición de la Papanoelada Motera de la ciudad olívica, un evento de lo más navideño en el que los moteros se disfrazarán de Papá Noel y repartirán caramelos en diferentes vías de la ciudad.

La ruta dará inicio a las 16:00 horas en el barrio de Navia. Además, se aprovechará para recoger alimentos o juguetes para donar.

20 y 21 de diciembre: Espectáculo Nada es lo que Parece de El Mago Invisible

El nuevo espectáculo de El Mago Invisible aterriza este mes de diciembre en Vigo

El mes de diciembre no solo estará protagonizado por la magia de Papá Noel y la Navidad, sino que también traerá a la ciudad de Vigo el espectáculo de El Mago Invisible el sábado 20 y domingo 21. Ambas sesiones tendrán lugar a las 19:00 horas.

En este espectáculo la línea entre la realidad y la imaginación se borra por completo para dar paso a trucos de desaparición, imposibles desapariciones, mentalismo e ilusiones que dejarán al público boquiabierto.

Esto es Nada es lo que Parece, el nuevo show de magia que podrás disfrutar estas Navidades. ¡Consigue tus entradas en teuticket.com desde 25 euros!

26 de diciembre: Galicia Magic Fest

Uno de los mayores festivales de magia e ilusionismo internacionales llega a la ciudad olívica este diciembre

El viernes 26 llega al Teatro Afundación Vigo la 11.ª edición de Galicia Magic Fest, una cita para que toda la familia disfrute de los mejores espectáculos de magia e ilusionismo del mundo.

Las estrellas de esta edición son, una vez más, reconocidas personalidades dentro del mundo de la magia e ilusionismo:

Juliana Chen (Canadá/China), la Reina de la magia mundial

(Canadá/China), la Reina de la magia mundial Stuart MacDonald (Estados Unidos), el Genio cómico

(Estados Unidos), el Genio cómico Mirko Callaci (Argentina), el Maestro de la magia universal

(Argentina), el Maestro de la magia universal Magus Utopia (Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único

(Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único Pedro Volta (España), el anfitrión de lujo y alma del festival con su carisma y magia en escena

Las entradas se pueden conseguir desde 19,60 euros en Ataquilla.com

26 de diciembre: Espectáculo de La Granja de Zenón

Cartel del nuevo espectáculo de 2025 de La Granja de Zenón

El viernes 26 a partir de las 17:00 horas la familia al completo podrá disfrutar de un nuevo show de La Granja de Zenón: En busca del Arcoíris, que tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo.

Este aclamado fenómeno infantil sale de las pantallas de los móviles y ordenadores para ofrecer una experiencia inmersiva donde los protagonistas serán los más pequeños de la familia.

En esta nueva historia, Tito y Bartolito intentarán llegar hasta el arcoíris. ¿Lo conseguirán? Si quieres saberlo, no dudes en hacerte con tus entradas en teuticket.com. Están a la venta desde 20 euros.

30 de diciembre: El Cascanueces de Ivanov Tchaikovsky National Ballet

Una de las grandes obras de Tchaikovsky, 'El Cascanueces', será representada este mes en el Palacio de la Ópera

El martes 30 a las 21:00 horas aterriza en el Auditorio Mar de Vigo la compañía Ivanov Tchaikovsky National Ballet con su representación de El Cascanueces, un espectáculo de ballet romántico que enamorará a todos su público.

La obra seguirá la coreografía original de Lev Ivanov para darle vida a esta fábula de espíritu navideño que se centra alrededor del sentimiento de la infancia perdida y el choque entre la realidad de los adultos y el mundo de los sueños de los niños.

Un plan perfecto para disfrutar en estas Navidades. ¡No te lo puedes perder! Es la única fecha que actuarán en la ciudad. Las entradas están a la venta desde 29,60 euros en teuticket.com