El municipio a 20 minutos de Vigo que arrasa con su Navidad: Papá Noel, cabalgatas, música, teatro y más

Redondela (Pontevedra), muy cerca de Vigo, ha dado a conocer su increíble programación para esta Navidad de 2025, y es de las más completas hasta la fecha: visita de Papá Noel, cabalgatas, un circo, mucha música y hasta una pre fiesta de fin de año son solo algunas de las actividades que llenarán este municipio desde su encendido de luces este sábado 29 de noviembre.

El 29 de noviembre a las 19:00 horas se llevará a cabo el encendido navideño de Redondela, con un pasacalles desde la plaza de Ribadavia. No te pierdas esta cita, porque promete ser de lo más especial, sobre todo si lo vives con niños. La iluminación "se extiende por todas las parroquias del municipio con figuras decorativas en las calles, plazas, alamedas, jardines y elementos singulares", avanza la alcaldesa Digna Rivas.

La Navidad en Redondela

El III Ciclo Infantil de Navidad Interparroquial llega este 2025 con una novedad: actividades musicales y teatrales en gallego en todas y cada una de las parroquias para el público infantil y familiar. Tal y como ha avanzado Digna Rivas, es muy importante "achegar a programación cultural e a maxia do Nadal a todos os veciños e veciñas".

Todas las actuaciones comenzarán a las 18:00 horas.

19 de diciembre:

Centro Cultural de Ventosela: grupo de música redondelán "As Tareixas"

20 de diciembre:

Centro Cultural de Quintela: Brais das Hortas y su espectáculo "Zona de Obras"

21 de diciembre:

Centro Cultural de Cesantes: Paco Nogueiras y el espectáculo "Son animal"

22 de diciembre:

En la Sociedad Labrador Cultural de O Viso: Fantoches Baj con la obra "O castiñeiro do Apalpador"

23 de diciembre:

Centro Cultural de Saxamonde: Peter Punk, con un espectáculo cómico y musical

26 de diciembre:

Centro Cultural de Negros: "Show de Fifo"

27 de diciembre:

Centro Cultural de Cedeira: la compañía Títeres Alakrán con la obra "Barriga Verde"

28 de diciembre:

Auditorio de la Xunqueira: Cayetano Lledó

29 de diciembre:

Centro Cultural de Trasmañó: espectáculo musical "A Bailar no Nadal" de Animar-T

30 de diciembre:

Centro Cultural de Reboreda: Ce Orquestra Pantasma

2 de enero:

Centro Cultural de Cabeiro: compañía redondelana Tanxarina con su premiada obra Titiricircus

3 de enero:

Centro Cultural de Vilar de Infesta: Pañolas y su espectáculo musical rockero

4 de enero:

Auditorio del Piñeiral do Crego en Chapela: "Os Bolechas"

Resto de la programación navideña en Redondela

Papá Noel regresará a Redondela esta Navidad con su tradicional casa en la Alameda Castelao, abierta del 17 al 24 de diciembre. Los más pequeños podrán visitarlo cada tarde y, en Nochebuena, solo por la mañana; de 17:00 horas a 19:30 todos los días, menos el día 24 que será de 11:00 a 14:00 horas.

Chapela contará con su propia casita de Papá Noel del 20 al 23 de diciembre con horarios de 17:00 a 20:00 horas. Quienes lo prefieran, podrán enviarle mensajes de forma online desde el 12 de diciembre en esta web.

La programación festiva incluirá una celebración de Pre Fin de Año el 30 de diciembre en el campo da feira, con música y ambiente festivo a partir de las 21:00 horas. El 5 de enero se celebrarán las cabalgatas de Reyes en Redondela y Chapela, y el día 6 las tradicionales Rondallas y Ranchos de Reis llenarán de música las calles desde primera hora.