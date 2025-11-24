Vigo tendrá "la pista de hielo móvil más grande de Europa": desde este viernes y hasta el 1 de febrero de 2026

La Navidad de Vigo es un gran atractivo tanto para los propios vigueses, como para todos aquellos que se desplazan a la ciudad olívica en estas fechas para disfrutar de sus luces, sus mercadillos navideños y su noria gigante. El entorno de la playa de Samil siempre cuenta con varias actividades, como es el caso de "la pista de hielo móvil más grande de Europa".

Samil estrenará su tan ansiada pista de hielo este viernes 28 de noviembre. Desde ese día y hasta el 1 de febrero de 2026, pequeños y mayores podrán disfrutar de este lugar que promete ser uno de los principales atractivos de la famosa Navidad de Vigo. En Treintayseis te contamos todo lo que debes saber sobre esto.

La pista de hielo móvil más grande de Europa

La Navidad es esa época del año en el que la magia y la ilusión se respiran en cada rincón. Sin duda, los más pequeños son quienes más disfrutan de estas fechas, y compartir planes con ellos se convierten en una forma muy especial de vivir su entusiasmo y alegría.

El entorno de Samil vuelve a vivir la Navidad por todo lo alto. Contará con la pista de hielo móvil más grande de Europa, que estará cubierta para evitar imprevistos meteorológicos, así como un circuito de Karts para divertir a todos aquellos que se animen a disfrutar de estas actividades.

"La pista de hielo móvil más grande de Europa" estará en Vigo durante algo más de 2 meses para que nadie se quede sin la oportunidad de disfrutar de esta experiencia. Pero la Navidad de la ciudad olívica no se queda aquí. Junto a su espectacular encendido navideño que ya ilumina todas las calles, se podrá disfrutar de la gran Noria de Vigo y de la visita de Papá Noel.

Multitud de mercadillos navideños se reparten por diferentes zonas de Vigo, como el de Bouzas, el Cíes Market o el del Calvario. Además, los vigueses y visitantes no solo disfrutarán de la enorme pista de hielo de Samil, sino que también podrán acudir a Vialia on Ice, donde se han instalado 2 pistas de hielo para todas las edades (una pista infantil de 200 metros cuadrados, y otra para adultos de 540 metros cuadrados).

Horarios de la pista de hielo y karts en Samil

Recuerda, tienes la oportunidad de vivir esta experiencia desde el 28 de noviembre y hasta el 1 de febrero de 2026. Desde la organización indican que para reservas grandes de grupos y colegios se debe contactar al número 653 921 475 o al email patriciapenaspadin@gmail.com.

Horarios en días lectivos:

De lunes a jueves: de 16:30 a 22:00 horas

Viernes: de 16:00 a 22:30 horas

Sábados: de 11:00 a 22:30 horas

Domingos: de 11:00 a 22:00 horas

Colegios (de lunes a viernes): de 09:00 a 14:00 horas (excepto vacaciones)

Horarios en vacaciones