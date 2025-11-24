Municipio gallego entre los 5 finalistas en la campaña Juntos brillamos más de Ferrero Rocher 2025

Municipio gallego entre los 5 finalistas en la campaña "Juntos brillamos más" de Ferrero Rocher 2025 Shutterstock

Un municipio de Galicia entre los 5 finalistas a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad 2025

Una localidad gallega está entre los 5 finalistas para ser iluminada por la famosa marca de bombones. Las votaciones están abiertas hasta el 30 de noviembre

Con la llegada de la Navidad, los municipios gallegos se preparan para la ocasión: calles con la iluminación más creativa, árboles de diferentes tamaños que presiden las plazas principales, belenes, alguno de ellos a tamaño real, para disfrutarlos al máximo. ¿Estará en Galicia el pueblo Ferrero Rocher 2025? Te contamos todo lo que debes saber.

Panorámica de Padrón Shutterstock

Se han anunciado cuáles son los 5 pueblos finalistas de toda España que optan a ser Pueblo Ferrero Rocher 2025. Un año más, esta emblemática marca de bombones iluminará un pueblo del país, y entre los candidatos destaca A Guarda (Pontevedra), seleccionado por Ferrero Rocher como representante de Galicia y que ha pasado a la segunda fase.

A Guarda entre los 5 finalistas de "Juntos brillamos más"

A Guarda destaca entre los 5 finalistas en la campaña "Juntos brillamos más" de Ferrero Rocher. Tras una primera fase en la que participaron 17 municipios de toda España, A Guarda logró imponerse y pasar a la segunda fase, en la que compite junto a otras cuatro localidades del país.

Esta fase decisiva permite votar hasta el domingo 30 de noviembre, y de ella saldrán los tres municipios que seguirán en la lucha por convertirse en el Pueblo Ferrero Rocher 2025.

De esta forma, la localidad pontevedresa aspira a unirse a la lista de pueblos iluminados por Ferrero Rocher, como hizo Ribadavia (Ourense) en la edición anterior, y así transformar sus calles en un espectáculo de luces navideñas que atraiga a vecinos y visitantes.

Durante esta segunda fase, los votantes pueden apoyar a A Guarda en la web oficial, y tras la selección de los tres últimos finalistas, se abrirá una nueva semana de votación que decidirá los dos últimos municipios que optarán a ser iluminados en la Navidad de 2025.

Municipios que pasan a la segunda fase gracias a los votos emitidos las tres últimas semanas:

  • A Guarda (Pontevedra)
  • Bullas (Murcia)
  • Cudillero (Asturias)
  • Fuente del Maestre (Extremadura)
  • Tejeda (Islas Canarias)

Cómo votar por A Guarda

Con la finalización de la fase 1, A Guarda se encuentra entre los 5 pueblos que avanzan a la segunda ronda. En esta fase 2, las votaciones están abiertas para votar y decidir cuáles son los 3 últimos finalistas.

Puedes votar por A Guarda directamente en este enlace. Ten en cuenta que, aunque ya hayas votado anteriormente, puedes volver a hacerlo. Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 30 de noviembre incluido.

Después, se celebrará una tercera ronda de votaciones en la que se decidirán los dos municipios que llegarán a la gran final. Finalmente, se anunciará el pueblo ganador del título Pueblo Rocher 2025 el 15 de diciembre, que será iluminado durante la Navidad gracias a la campaña "Juntos brillamos más" .