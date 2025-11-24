Un municipio de Galicia entre los 5 finalistas a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad 2025

Con la llegada de la Navidad, los municipios gallegos se preparan para la ocasión: calles con la iluminación más creativa, árboles de diferentes tamaños que presiden las plazas principales, belenes, alguno de ellos a tamaño real, para disfrutarlos al máximo. ¿Estará en Galicia el pueblo Ferrero Rocher 2025? Te contamos todo lo que debes saber.

Se han anunciado cuáles son los 5 pueblos finalistas de toda España que optan a ser Pueblo Ferrero Rocher 2025. Un año más, esta emblemática marca de bombones iluminará un pueblo del país, y entre los candidatos destaca A Guarda (Pontevedra), seleccionado por Ferrero Rocher como representante de Galicia y que ha pasado a la segunda fase.

A Guarda entre los 5 finalistas de "Juntos brillamos más"

A Guarda destaca entre los 5 finalistas en la campaña "Juntos brillamos más" de Ferrero Rocher. Tras una primera fase en la que participaron 17 municipios de toda España, A Guarda logró imponerse y pasar a la segunda fase, en la que compite junto a otras cuatro localidades del país.

Esta fase decisiva permite votar hasta el domingo 30 de noviembre, y de ella saldrán los tres municipios que seguirán en la lucha por convertirse en el Pueblo Ferrero Rocher 2025.

De esta forma, la localidad pontevedresa aspira a unirse a la lista de pueblos iluminados por Ferrero Rocher, como hizo Ribadavia (Ourense) en la edición anterior, y así transformar sus calles en un espectáculo de luces navideñas que atraiga a vecinos y visitantes.

Durante esta segunda fase, los votantes pueden apoyar a A Guarda en la web oficial, y tras la selección de los tres últimos finalistas, se abrirá una nueva semana de votación que decidirá los dos últimos municipios que optarán a ser iluminados en la Navidad de 2025.

Municipios que pasan a la segunda fase gracias a los votos emitidos las tres últimas semanas:

A Guarda (Pontevedra)

Bullas (Murcia)

Cudillero (Asturias)

Fuente del Maestre (Extremadura)

Tejeda (Islas Canarias)

Cómo votar por A Guarda

Con la finalización de la fase 1, A Guarda se encuentra entre los 5 pueblos que avanzan a la segunda ronda. En esta fase 2, las votaciones están abiertas para votar y decidir cuáles son los 3 últimos finalistas.

Puedes votar por A Guarda directamente en este enlace. Ten en cuenta que, aunque ya hayas votado anteriormente, puedes volver a hacerlo. Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 30 de noviembre incluido.

Después, se celebrará una tercera ronda de votaciones en la que se decidirán los dos municipios que llegarán a la gran final. Finalmente, se anunciará el pueblo ganador del título Pueblo Rocher 2025 el 15 de diciembre, que será iluminado durante la Navidad gracias a la campaña "Juntos brillamos más" .