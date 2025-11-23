El municipio donde la Navidad dura 41 días: a solo 5 minutos de Galicia y actividades hasta el 6 de enero

La Navidad es una época festiva que combina tradiciones religiosas y culturales. Más allá de ser unas fechas para disfrutar en familia, también se ha convertido en un periodo muy popular para viajar.

Cada vez más personas aprovechan los últimos (y primeros) días del año para hacer una escapada. Destinos como Valença do Minho, a un paso de Vigo, ganan cada vez más popularidad.

La Navidad dura 41 días en Valença do Minho

Valença ya respira el espíritu navideño: el municipio portugués dará la bienvenida a la Navidad 2025 en los próximos días con el encendido de su alumbrado.

El Jardim Municipal acogerá el próximo viernes 28 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, el encendido oficial de las luces de Navidad. Así, Valença se transformará en un auténtico cuento encantado con el programa 'Valença é Natal 2025.'

En total, serán 41 días llenos de luz, alegría y momentos únicos, con una agenda de ocio que ofrece actividades para toda la familia: mercados de artesanía, belenes, una fortaleza de chocolate e incluso un reino de duendes.

Si no quieres perderte ningún momento clave de la Navidad 2025 en Valença, a continuación te presentamos las actividades imprescindibles para disfrutarla al máximo:

Encendido de luces

El viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas, el Jardim Municipal de Valença será el escenario del momento más esperado: el encendido de las luces de Navidad. El municipio brillará con una iluminación artística que recorre la zona histórica y las principales avenidas.

Mercado de Navidad

Del 28 de noviembre al 21 de diciembre, los visitantes podrán adquirir algún que otro regalo en el Mercado de Navidad, con puestos llenos de productos hechos a mano, dulces regionales y detalles navideños únicos.

Conciertos de Navidad

El Pabellón Municipal y el Centro Cultural de Verdoejo acogerán el 13 de diciembre los conciertos 'Celebrar o Natal a cada canto' y 'Orquestando o Natal', presentados por la Academia de Música Fortaleza de Valença.

Belenes

Un belén de tronos a tamaño real y una estrella, la más grande de Portugal, con 12 metros de diámetro, adornarán esta Navidad la icónica rotonda da Trapicheira. Además, del 7 de diciembre al 9 de enero, Valença albergará la exposición colectiva de belenes en la Avenida da Estação.

Duendelândia

Además del tradicional encendido de luces, el Jardim Municipal también acogerá un reino de duendes. Este espacio se transformará en un lugar mágico, lleno de encanto y sorpresas para los visitantes, con circuitos de escalada, camas elásticas, hinchables y la Casa de Papá Noel.

Fortaleza de Chocolate

Entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre, la Fortaleza de Valença se transformará en un paraíso para los amantes del chocolate. Durante 11 días, el aroma del cacao envolverá las calles y murallas de la ciudad. En la programación figuran espectáculos de cocina, catas, puestos de productos artesanales y muchas más actividades.

Nochevieja y Cabalgata de Reyes

La llegada del nuevo año se celebrará en el Jardim Municipal, mientras que la Cabalgata Internacional de Reyes regresará el 5 de enero a las 16:00 horas, partiendo de Largo da Estação y cruzando Valença hacia Tui.