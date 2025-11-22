El megayate de 500 millones del emir de Qatar que fondeó en Vigo: resort flotante para 36 personas

Vigo es el puerto favorito de los yates de lujo en el Atlántico. En los últimos años, la ciudad olívica ha recibido lujosas embarcaciones de personalidades relevantes, como el ya fallecido expresidente de Emiratos Árabes, Jalifa bin Zayed al Nahayan, o el empresario ruso Andrey Melnichenko.

Factores como la posición geográfica, con la protección de las islas Cíes, y las buenas infraestructuras, con amarres para grandes esloras, han multiplicado la presencia de grandes yates de lujo en Vigo.

Se rumorea que tiene una piscina interior

Megayate 'Al Lusail' Yates Lürssen

Sin ir más lejos, esta semana ha fondeado en Vigo el megayate de 500 millones de dólares del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. La embarcación, con 123 metros de eslora, ha despertado la curiosidad de vigueses y turistas. El buque solicitó escala entre el 19 y el 20 de noviembre, según ha confirmado Autoridad Portuaria de Vigo a este medio.

El 'Al Lusail', construido por Yates Lürssen y entregado en 2017, es un lujoso buque con capacidad para 36 huéspedes y un máximo estimado de 56 personas. El diseño interior corre a cargo de March & White, mientras que el interior fue creado por H2 Yacht Desing. Entre sus comodidades, se menciona que cuenta con una piscina interior.

Tal y como recoge el portal SuperYachtFan, el yate 'Al Lusail' está propulsado por dos motores MTU, alcanzando velocidades máximas de 20 nudos y ofreciendo un alcance de más de 4.500 millas náuticas. Además, mide 123 metros, uno menos que el yate 'Katara', propiedad del padre del Emir.

Esta característica no es casualidad: "se hizo por respeto, mostrando las tradiciones y los valores profundamente arraigadas defendidos por la familia real de Qatar", menciona el portal. El nombre del yate tampoco lo es: "rinde homenaje a la ciudad de Lusail, sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022".

Otros proyectos destacados de Yates Lürssen

Con sede en Bremen (Alemania), Yates Lürssen es el constructor de yates únicos e innovadores. Entre sus proyectos más destacados resalta el 'Azzam', el yate más largo del mundo, con una longitud de 180 metros y valorado en más de 600 millones de euros, propiedad del gobernante de Abu Dabi, Mohadmed bin Zayed al Nahyan.

También merece una mención especial el superyate 'Sherezade', con 140 metros de longitud y capacidad para 18 huéspedes. Además de piscina y sala de cine, la embarcación incluye, entre sus comodidades, una plataforma para helicópteros.