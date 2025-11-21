Papá Noel ya está en Vigo: estos son los horarios en los que se podrá visitar Treintayseis

Este viernes, Papá Noel ha llegado a Vigo. Decenas de personas esperaban haciendo cola a las puertas de su casa, algunos durante casi dos horas, para ser los primeros en poder pedirle los regalos para estas navidades.

Alrededor de las 18:30 horas, apareció por Policarpo Sanz, acompañado del alcalde, Abel Caballero, que le entregó las llaves de la que será su casa hasta el 24 de diciembre.

Los dos primeros afortunados, acompañados de sus padres, esperaban desde las 16:30 horas, ya que, según aseguraron a Treintayseis, la información de la app y de otros medios municipales señalaba que la puerta se abriría a las 17:00 horas.

A partir de este viernes, ya se podrá visitar a Papá Noel, y este año sin tener que esperar colas, gracias a un sistema de turnos que ha anunciado el Concello, aunque todavía no se ha especificado cómo funcionará.

De lunes a viernes, se podrá visitar de 17:00 a 21:00 horas; sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.