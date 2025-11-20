Sara, lotera de 30 años en Vigo: "Los números impares se venden mucho más, sobre todo el 7 y el 5"

Con la Navidad cerca, las Administraciones de Lotería viven uno de los momentos de mayor actividad, impulsadas por la emoción y la ilusión de la época. Muchos gallegos mantienen la tradición de repartir sus décimos entre amigos y familiares. Algunos eligen números al azar, mientras que otros optan por fechas significativas como aniversarios o nacimientos especiales.

Desde Treintayseis hemos hablado con 2 administraciones de Vigo, Porta do Sol, donde Juan lleva años repartiendo ilusión y premios, y Casa da Sorte, gestionada por Sara desde julio de 2024, para saber cómo van las ventas y cuáles son las terminaciones que se agotan más rápido.

Las primeras terminaciones agotadas

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el 22 de diciembre, repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año anterior. Este 2025, cada gallego gastará de media 83,29 euros en décimos, situándose la comunidad un poco por encima de la media española, que es de 76,08 euros.

La Lotería comienza a venderse a partir del 1 de julio. Desde ese día, cientos de españoles se lanzan a comprar décimos con los que vivir al máximo la ilusión de esta época del año.

Sara Martínez, lotera de A Casa da Sorte, situada cerca de Príncipe, afirma que "se compran muchas fechas de nacimiento de niños pequeños, de aniversarios o de cumpleaños". Cuenta una anécdota con mucha ilusión: "El otro día una chica me pidió una fecha concreta porque había sido el día en que su primo había vuelto a nacer, porque había tenido un accidente".

Ella lleva en esta Administración de Lotería desde julio de 2024, "el año pasado no tuvimos la suerte de dar un premio, pero tuvimos la suerte de salir en el anuncio. Así que este año ya vamos con todo a ver si lo damos". De momento, están trabajando al máximo para que así sea.

Respecto a las terminaciones que más se venden, lo tiene claro: "El 13 ya no se puede conseguir porque es una terminación que se acaba enseguida. Este año está saliendo bastante la terminación en 8", señala. Algo que le llama la atención es la preferencia de ciertos números: "Los números impares se venden mucho más. La gente los prefiere, sobre todo el 7 y el 5".

Por su parte, Juan Fernández lleva años dando premios en la Porta do Sol. En su magnífica ubicación a los pies del árbol recibe un sinfín de clientes que acuden para buscar en su Administración la suerte que repartió años anteriores.

Él afirma que las terminaciones que más se venden son "el 13,15 o el 25" y añade: "El 69 también es un número demandado y el 27 está agotado también... Las cifras clásicas", señala.

"Esos números se buscan siempre. En España tienen un don", dice entre risas. Para él, la gente pone mucha más ilusión en este sorteo que en cualquier otro, "supongo que será porque es Navidad y todo suma", opina.

La venta de décimos al turismo

La campaña de la Lotería de Navidad vuelve a mover a miles de viajeros que, aprovechando sus desplazamientos por España, incluyen en su ruta una parada estratégica: comprar su décimo de confianza. Vigo es una ciudad que lo nota especialmente, y es algo en lo que coinciden Juan y Sara.

Juan Fernández, asegura que recibe gran cantidad de visitas de personas de fuera de la ciudad: "Viene mucha gente de fuera recomendada que viene a Vigo a ver las luces. Junto al árbol esta es la Administración que más premios da", afirma.

Según cuenta, muchos turistas llegan guiados por el boca a boca: "Viene gente desde Canarias y de otras partes de España de viaje y le dicen 'si vas a Vigo coge lotería allí'".

La afluencia no se limita al invierno: "En agosto viene mucha gente que está emigrada en Suiza, Francia, Alemania... y llevan para mucha gente de allá. Incluso del otro lado del charco", explica Fernández, que defiende la fama internacional del sorteo: "La Lotería de Navidad de España es la más famosa del mundo".

Sara Martínez también nota mucha afluencia de turismo en su administración, tanto en esta época como en verano. "Aquí sí que nos llega bastante turismo, sobre todo por la ubicación en la que estamos". Sin embargo, considera que, aunque en verano "la venta fue similar" al año anterior, en estas fechas están notando "una leve bajada", a la espera de que llegue diciembre, que es "el mes más fuerte, en general", apunta.

Así, Sara afirma que, como todos los años, "están repartiendo ilusión" y que "sería maravilloso dar el premio gordo y que quedara en Vigo".