Planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo: Outlet Navideña, Xoel López, Burger Fest

Iniciaremos el fin de semana por todo lo alto con la música de James Rhodes, Xoel López y La Porteña Tango. Los conciertos darán paso a los espectáculos, por lo que también podremos disfrutar de los shows en directo de Amagoia Eizaguirre o Carolina Noriega.

Asimismo, a lo largo de todo el fin de semana tendremos la última oportunidad para disfrutar de dos grandes ferias: la Gran Exposición Playmobil y una nueva edición de la Burger Fest en Vigo.

Conciertos del fin de semana

Una de las grandes citas musicales de esta semana será el concierto en directo que dará Xoel López

Durante estos días, dos grandes artistas y una gran formación visitarán la ciudad olívica para llenar cada rincón de sus salas de la mejor música nacional e internacional.

El viernes 21 a las 21:00 horas estrenamos el fin de semana con un concierto del enfant terrible de la música clásica: James Rhodes. Se subirá al escenario del Auditorio Mar de Vigo para presentar un espectáculo en directo en el que tocará diferentes obras de Bach, Chopin, Rachmaninov, Schubert y Beethoven.

El sábado 22 a las 21:00 horas el gran Xoel López dará un concierto en el Teatro Afundación Vigo donde presentará su más reciente álbum: Caldo Espírito. También hará un muy necesario repaso por las canciones más emblemáticas de su carrera.

El mismo sábado 22 a las 21:00 horas tenemos cita con La Porteña Tango, una de las formaciones más conocidas y exitosas del tango argentino del mundo. Regresan a los escenarios de Vigo para celebrar su 17.º aniversario y presentar en vivo su nuevo álbum: Desde el jardín del Alma.

Gran Exposición Playmobil

Cartel de la Gran Exposición Playmobil de Vigo

Esta exposición ideal para los más pequeños de la familia ya había dado inicio el pasado sábado 15, pero llegará a su fin este sábado 22, por lo que será el último fin de semana que se podrá aprovechar para ir a visitarla. ¡No te lo pierdas!

En esta gran exposición se reunirán más de 15000 figuras y una colección repleta de escenas detalladas, sorprendentes escenarios y figuras originales. Se podrá visitar en el Hotel Ciudad de Vigo por un precio de 4 euros por persona.

El horario será de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Burger Fest Vigo

Cartel de la nueva edición de la Burger Fest de Vigo

Este fin de semana será la última oportunidad que tendremos para disfrutar de la nueva edición de la Burger Fest en Vigo.

Los amantes de las hamburguesas que todavía no se hayan pasado -o que quieran repetir- en esta feria se podrán reunir en el recinto de IFEVI, donde varios food trucks los esperan.

Habrá hamburguesas clásicas y de autor, opciones veganas, postres y cafés de especialidad.

La feria dará fin el domingo 23. ¡No te lo pienses más!

El horario será de 19:00 a 00:00 horas los días de diario y de 13:30 a 00:00 horas los fines de semana.

Espectáculo de Amagoia Eizaguirre - De los Hábitos a la Constancia

La psicóloga Amagoia Eizaguirre presenta su show en directo 'De los Hábitos a la Constancia'

El jueves 20 a las 20:00 horas tenemos cita en el Auditorio Sede Afundación de la ciudad olívica con Amagoia Eizaguirre, la reconocida psicóloga y autora española, referente en hábitos saludables y constancia.

En su espectáculo De los Hábitos a la Constancia aportará herramientas prácticas y aplicables para tres puntos clave para conseguir avanzar en el desarrollo personal:

Por qué fallamos al intentar cambiar y cómo superarlo

Estrategias sencillas para construir hábitos que realmente funcionen

Cómo hacer que la constancia sea tu mejor aliada

Espectáculo GO HOME de David Amor y Josito Porto

Cartel del espectáculo 'GO HOME'

El viernes 21 a las 21:00 horas podremos disfrutar de una nueva función de la obra teatral GO HOME, dirigida por Tito Asorey y protagonizada por los actores David Amor y Josito Porto.

Se trata de una comedia que toca uno de los temas más relevantes de la actualidad: el turismo y la xentrificación.

La obra cuenta la historia de Carlos, un fanático del turismo que se embarca en un viaje sorpresa a ciegas. Terminará en el Cebreiro, donde dará inicio una aventura que le hará experimentar emociones tan intensas como la duda, el miedo y la sorpresa.

Espectáculo de Carolina Noriega - Gilipollas por el mundo

Cartel del show humorístico de Carolina Noriega: 'Gilipollas por el mundo'

El viernes 21 a las 22:30 horas en el Auditorio Teatro Afundación la actriz, guionista y autora Carolina Noriega presentará su nuevo show en directo: Gilipollas por el Mundo.

Tras haber pasado por grandes programas de comedia como Comedy Central, El Hormiguero o el Club de la Comedia, Carolina se embarca en una gira nacional donde se propone hacer reír a toda España.

Car Outlet Vigo 2025 - Motor Ocasión

Cartel de la gran feria automovilística que acogerá Vigo este mes de noviembre

El viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 tendrá lugar el evento Car Outlet Vigo 2025 en IFEVI, donde los amantes del motor se reunirán para disfrutar de una exposición de cerca de 1.000 vehículos.

Todos los coches que serán expuestos en la feria contarán con grandes descuentos y facilidades de financiación.

El horario de Motor Ocasión variará dependiendo de los días. El viernes 21 será de 16:00 a 21:00 horas, el sábado 22 y domingo 23 será de 11:00 a 20:00 horas.

Outlet Navideño

Este fin de semana tendrá lugar un Outlet Navideño en el Centro Comercial Camelias

El viernes 21 y el sábado 22 se podrá disfrutar de un Outlet Navideño en la planta baja del Centro Comercial Camelias. Tendrá un horario de 10:30 a 20:30 horas.

Será una oportunidad perfecta para adquirir decoración especial para las fechas navideñas que se acercan: árboles de Navidad, decoración para el hogar, menaje navideño, figuras, velas... ¡Y muchísimo más! Acércate para descubrirlo.